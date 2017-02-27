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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9925992699279928>
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 19:38

2014 був такий собі Охріменко .Щось подібне писав і так само не вміє рахувати..
Наразі відсутні загрози девальвації гривні, західна допомога повністю перекриває потреби України.
Про це повідомив інвестиційний банкір, економічний експерт Сергій Фурса в ефірі телемарафону.
«За останній місяць гривня практично не змінила своє котирування, вона йде туди-сюди на копійок 20−30, тобто майже нічого не відбувається. Зараз ми отримуємо максимальний рівень з початку війни західної допомоги, в серпні ми отримали 6 млрд при потребі в 4 млрд. Це призвело, в тому числі до зростання резервів НБУ на 3 млрд дол., що є дуже значущим. Тому прямо зараз говорити про те, що гривня на порозі якоїсь девальвації не доводиться»,-сказав Фурса.
Він зазначив, що до кінця року Україна отримуватиме щомісяця в середньому 3−4 млрд дол., що повністю перекриває наші потреби, тому зараз значного тиску на валютний курс немає.
«Звичайно, ми повинні говорити, що, поки йде війна, тиск на гривню буде. І потенціал до падіння залишатиметься, поки йде війна.

6-4=2 чи 3? :)
2daphne
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 19:45

  Ой+ написав:
  2daphne написав:Навіть 2 Світова на території України була біля 2 років.

:shock:
У вересні 1939 р. ЗУ окупована совітами, а ще раніше Закарпаття угорцями. Звільнення від німців та їх союзників 28.10.44, але збройне протистояння ще тривало.
Але тоді і працювати і воювати можна було заставити б-ть людей фактично задурно. Зараз таке навіть не розглядається.

От саме тому ,що задурно не буде , прийдеться заплатити. Все питання в ціні.А тут люди розмірковують про гроші,бо КАПІТАЛІЗМ.
Доречі,ми перший раз за всю історію воюємо при капіталізмі ,а не при кріпацтві чи іншій диктатурі,де просто на 25 років могли до війська забрати. Хоча Ви знов не погодитеся,бо Укераїна велика та різна.
ЗІ, Захоплення ЗУ не можна вважати війною навіть .То була СВО.А от вже "визволення" було схоже на війну.
Те ,що коїться зараз на Лівобережжі та Півдні- навіть у 2 Світову не було.А скільки ще треба зробити?Точніше зруйнувати. :wink:
2daphne
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 19:45

  2daphne написав:Я весною 2009 року здаала всі долари та відправила на депозит до осені 2013 року,тоді всіх попередила,що треба увійти в валюту ,а весною 2015 продавала долари від 35 до 28 та вкладала в депозити . В Приваті на 3 роки під 30% в 2016 вклала.
Оце були часи :wink:
Наразі зовсім інша ситуація,якщо ви не бачите.



ювелирная точность. :D
а есть какие-то пруфы действия сдачи 2009 - покупки 2013. или свидетели?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 19:54

  Zebra написав:
  Scorpion1 написав:
  pritartem написав:Запорiжжя, USD: 41.40 41.80(42.00) ...... :shock:

Які думки, чому підскок?

НБУ ще 15 млрд грн надрукував для викупу віськових облігацій.

Курс за 50 - вже скоро - змиріться с цим, якщо у нашого Головнокомандувача плани звільнити усі території - потрібно друкувати гроші так, шоб солдат в окопі отримуючи щомісяця 120 тисяч грн на карточку вважав себе володарем світу, і йому було чхати на коррупцію, батальйони Монако і все таке інше - він отримує хороші гроші, він володар життя.

На сьогодні 120 тисяч на фронті (по 4000 грн в день), по курсу $3000 - це шалені гроші і армія може навіть до 500 тисяч зрости.

Це правильний хід - друкувати і друкувати, палити ЗВР. Краще це робити, щоб потім аналізуючи цю війну, було сказано - що на боротьбу були кинуті усі наявні засоби. Гроші нарешті отримує солдат в окопі, а не "солдат" в Монако.


думаю, если б у вас было бы процентов 30-40 денег в гривнах, то и логика тоже другая была :lol: :lol:
место сидения определяет точку зрения. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

бакс откатываеться по всем фронтам...
eur/usd 1.00 в моменте +1% за день ...
Brent 88.56 $/баррель, -4.60% за день
pritartem
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:08

  pritartem написав:бакс откатываеться по всем фронтам...
eur/usd 1.00 в моменте +1% за день ...
Brent 88.56 $/баррель, -4.60% за день

Це початок того відскоку,про який я писала сьогодні
Але він буде недовгим
2daphne
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Залужний намалював при близний план на 2023 рік.
"Ядерні удари нас не зламають" – Залужний і Забродський

https://interfax.com.ua/news/general/857155.html
2daphne
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:15

  2daphne написав:Залужний намалював при близний план на 2023 рік.
"Ядерні удари нас не зламають" – Залужний і Забродський

https://interfax.com.ua/news/general/857155.html

Це якийсь бот чи троль, забаньте його, пліз.
Де за вашим посиланням про "ядерні удари" написано??
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:19

2daphne
недовгим це яким ? 1.04 по евро буде ?
pritartem
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:Гроші нарешті отримує солдат в окопі, а не "солдат" в Монако.

  alex lem написав:
  Успіх написав:А я от вчора відкрив таке депо он-лайн 👍

А-банка справді дає онлайн відкрити лише на 3 місяці.

А хто в нас володіє абанькою? Чи не в Монаці вони зараз?
Суркіси у Монако знімають номер за €2 млн (фото) https://glavcom.ua/country/politics/sur ... 68626.html

То куди рухаються гроші?
Ой+
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