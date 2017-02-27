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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9925992699279928
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:21

  sailed написав:
  2daphne написав:Залужний намалював при близний план на 2023 рік.
"Ядерні удари нас не зламають" – Залужний і Забродський

https://interfax.com.ua/news/general/857155.html

Це якийсь бот чи троль, забаньте його, пліз.
Де за вашим посиланням про "ядерні удари" написано??

Тут повний текст .
Читайте https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/356 ... oglad.html
Важко уявити, що навіть ядерні удари дозволять рф зломити волю України до спротиву. Але не можна ігнорувати загрозу, яка з’явиться для всієї Європи. Не можна також і повністю виключати імовірність прямого втягування провідних країн світу в "обмежений" ядерний конфлікт, за яким вже напряму проглядається перспектива Третьої світової війни
Востаннє редагувалось 2daphne в Сер 07 вер, 2022 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:23

  pritartem написав:2daphne
недовгим це яким ? 1.04 по евро буде ?

Ну по конкретним цифрам важко сказати.
Можливо 1.02
2daphne
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:28

  Investor_K написав:Даффа. Заплачь!


Ггггг. Тепер вже і я бачу, що щось не так з цією дафною....
Гарний комент :D
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Москальські тролі лізуть і лізуть , курво ... Модери, баньте виродків, що сіють паніку і ахінею !
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ця Даффа - або агент, або з психлікарні виписали. Негативна істота.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:55

  Zebra написав:
Средний возраст бизнесмена - 35-39 лет.
Рабочая сила обычно от 18 лет.

Серьезный демографический провал начался в 93-м. Это сейчас возраст 26 лет и ниже - фактически низкий экономический рост имеет корни отсюда - нарастает дефицит рабочей силы. Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.

Дефицита бизнесменов пока нет, т.к. средний возраст припадает на 80-ые годы.

Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.


А що на теперішній час думаєте? :oops:
2daphne
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ почав продавати готівку. Чекаємо в касах.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:59

  maxprofit написав:Москальські тролі лізуть і лізуть , курво ... Модери, баньте виродків, що сіють паніку і ахінею !
Ви прямо,як зеленський 22 лютого.
Тільки про шашлички забули розказати :roll:
А то США та аналітики ЦРУ просто розганяли паніку та відлякували інвесторів.
дорослішайте
2daphne
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 21:00

  Дюрі-бачі написав:НБУ почав продавати готівку. Чекаємо в касах.


нбу скорее всего завтра немножечко что-нибудь подкрутит гаечным ключиком. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 21:21

  Alex2007 написав:
  Дюрі-бачі написав:НБУ почав продавати готівку. Чекаємо в касах.


нбу скорее всего завтра немножечко что-нибудь подкрутит гаечным ключиком. :D

НБУ взагалі то може хоч кожен день щось підкручувати.
Йому не потрібно чекати завтра чи через тиждень :lol:
Скоріш за все нічого завтра не станеться
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