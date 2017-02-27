Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 вер, 2022 20:21
sailed написав:
Це якийсь бот чи троль, забаньте його, пліз.
Де за вашим посиланням про "ядерні удари" написано??
Тут повний текст .
Читайте
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/356 ... oglad.html
Важко уявити, що навіть ядерні удари дозволять рф зломити волю України до спротиву. Але не можна ігнорувати загрозу, яка з’явиться для всієї Європи. Не можна також і повністю виключати імовірність прямого втягування провідних країн світу в "обмежений" ядерний конфлікт, за яким вже напряму проглядається перспектива Третьої світової війни
Востаннє редагувалось
2daphne
в Сер 07 вер, 2022 20:24, всього редагувалось 1 раз.
2daphne
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:23
pritartem написав: 2daphne
недовгим це яким ? 1.04 по евро буде ?
Ну по конкретним цифрам важко сказати.
Можливо 1.02
2daphne
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:28
Investor_K написав:
Даффа. Заплачь!
Ггггг. Тепер вже і я бачу, що щось не так з цією дафною....
Гарний комент
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:35
Москальські тролі лізуть і лізуть , курво ... Модери, баньте виродків, що сіють паніку і ахінею !
maxprofit
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:39
Ця Даффа - або агент, або з психлікарні виписали. Негативна істота.
Investor_K
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:55
Zebra написав:
Средний возраст бизнесмена - 35-39 лет.
Рабочая сила обычно от 18 лет.
Серьезный демографический провал начался в 93-м. Это сейчас возраст 26 лет и ниже - фактически низкий экономический рост имеет корни отсюда - нарастает дефицит рабочей силы. Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
Дефицита бизнесменов пока нет, т.к. средний возраст припадает на 80-ые годы.
Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.
А що на теперішній час думаєте?
2daphne
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:57
НБУ почав продавати готівку. Чекаємо в касах.
Дюрі-бачі
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:59
maxprofit написав:
Москальські тролі лізуть і лізуть , курво ... Модери, баньте виродків, що сіють паніку і ахінею !
Ви прямо,як зеленський 22 лютого.
Тільки про шашлички забули розказати
А то США та аналітики ЦРУ просто розганяли паніку та відлякували інвесторів.
дорослішайте
2daphne
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Додано: Сер 07 вер, 2022 21:00
Дюрі-бачі написав:
НБУ почав продавати готівку. Чекаємо в касах.
нбу скорее всего завтра немножечко что-нибудь подкрутит гаечным ключиком.
Alex2007
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Додано: Сер 07 вер, 2022 21:21
Alex2007 написав: Дюрі-бачі написав:
НБУ почав продавати готівку. Чекаємо в касах.
нбу скорее всего завтра немножечко что-нибудь подкрутит гаечным ключиком.
НБУ взагалі то може хоч кожен день щось підкручувати.
Йому не потрібно чекати завтра чи через тиждень
Скоріш за все нічого завтра не станеться
2daphne
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