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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9924992599269927
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:08

  pritartem написав:бакс откатываеться по всем фронтам...
eur/usd 1.00 в моменте +1% за день ...
Brent 88.56 $/баррель, -4.60% за день

Це початок того відскоку,про який я писала сьогодні
Але він буде недовгим
2daphne
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:19

2daphne
недовгим це яким ? 1.04 по евро буде ?
pritartem
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:Гроші нарешті отримує солдат в окопі, а не "солдат" в Монако.

  alex lem написав:
  Успіх написав:А я от вчора відкрив таке депо он-лайн 👍

А-банка справді дає онлайн відкрити лише на 3 місяці.

А хто в нас володіє абанькою? Чи не в Монаці вони зараз?
Суркіси у Монако знімають номер за €2 млн (фото) https://glavcom.ua/country/politics/sur ... 68626.html

То куди рухаються гроші?
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:23

  pritartem написав:2daphne
недовгим це яким ? 1.04 по евро буде ?

Ну по конкретним цифрам важко сказати.
Можливо 1.02
2daphne
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:55

  Zebra написав:
Средний возраст бизнесмена - 35-39 лет.
Рабочая сила обычно от 18 лет.

Серьезный демографический провал начался в 93-м. Это сейчас возраст 26 лет и ниже - фактически низкий экономический рост имеет корни отсюда - нарастает дефицит рабочей силы. Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.

Дефицита бизнесменов пока нет, т.к. средний возраст припадает на 80-ые годы.

Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.


А що на теперішній час думаєте? :oops:
2daphne
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ почав продавати готівку. Чекаємо в касах.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 21:00

  Дюрі-бачі написав:НБУ почав продавати готівку. Чекаємо в касах.


нбу скорее всего завтра немножечко что-нибудь подкрутит гаечным ключиком. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 22:31

  newbie написав:Ни себе чего, не влияет. Это раскручивает инфляцию, девальвацию, снижает доверие к собственной валюте. Пропадает желание работать, т.к. не успеешь что-то заработать, как деньги уже обесценились. Возникает желание прокручивать всякие схемы, а не честно работать. И это называется не влияет?

Мы, конечно, академиев не кончали и мудреных теорий не изучали, которые, как Вы сами говорите, не всегда работают. Поэтому говорим, что видим, может, конечно, и чушь (с точки зрения академий). Но подрывать свою валюту и экономику - это как бы не наша цель.

Теперь рассмотрим Вашу теорию. Зачем НБУ поднял учетную ставку? Якобы, чтобы сделать деньги дорогими и вывести их из оборота. Т.е., чтобы гривни всем не хватало. А зачем это нужно стране, которой стало плохо (война и т.д.)? Может нужно было оказывать всяческую поддержку бизнесу и всем, кто хочет честно работать, развивать экономику? Вливать туда дешевые деньги? Говорите, что это не работает? А это кто-то проверял в наших условиях? Т.е. по Вашему помогать никому не нужно. И если кому-то плохо, то нужно, чтобы было еще хуже. Но это, кстати, очень близко к целям наших врагов (напоминаю, в условиях войны). Так на кого работает НБУ?

Кстати, печатный станок НБУ, небось, включил на полную, безналичную гривну (путем пририсовывания ноликов) тоже плодит немерянно. Как это коррелирует с выводом ее из оборота (т.к. ее якобы слишком много)? В общем, не понимаю я целесообразность этой теории в наших условиях.

А по факту НБУ, мне кажется, действует просто примитивно. Увидел , что будет (или уже стало) плохо, и думает, а чего ж это я гривну слишком дешево продаю? Так же я ничего не заработаю (на рефинансах) или заработаю мало, т.к. инфляция все сьест. Т.е. раз будет инфляция и девальвация (с которыми он бороться не умеет или не хочет), то нужно повышать учетную ставку. Т.о. он не борется с обстоятельствами (не управляет ими), а просто подстраивается под них, хотя он как бы регулятор. А кому это наруку?

Ничего, что я на вражеской мове это изложил? Это чтоб понятней было 😂

"Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 00:13

  Мизантрóп написав:
  Zebra написав:Гроші нарешті отримує солдат в окопі, а не "солдат" в Монако.
Але кількість їх більше у бійців Монаківців

Не факт, гроші як правило в активах. Якщо вони були в Україні, значит обезцінюються, перетікають через друкарський верстат до солдатів. Монаківці добре рідіють. Я знаю, що багато тих, хто раніше присмоктався до бюджетних розпилів, вклалися в техніку, та асфальто-бетонні підприємства, а зараз це усе простоює, і це фактично збитки. У того ж Фірташа вже газовий бізнес тю-тю - націоналізований, Медведчук 5 місяців у тюряжці...
Zebra
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