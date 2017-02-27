newbie написав:

Ни себе чего, не влияет. Это раскручивает инфляцию, девальвацию, снижает доверие к собственной валюте. Пропадает желание работать, т.к. не успеешь что-то заработать, как деньги уже обесценились. Возникает желание прокручивать всякие схемы, а не честно работать. И это называется не влияет?Мы, конечно, академиев не кончали и мудреных теорий не изучали, которые, как Вы сами говорите, не всегда работают. Поэтому говорим, что видим, может, конечно, и чушь (с точки зрения академий). Но подрывать свою валюту и экономику - это как бы не наша цель.Теперь рассмотрим Вашу теорию. Зачем НБУ поднял учетную ставку? Якобы, чтобы сделать деньги дорогими и вывести их из оборота. Т.е., чтобы гривни всем не хватало. А зачем это нужно стране, которой стало плохо (война и т.д.)? Может нужно было оказывать всяческую поддержку бизнесу и всем, кто хочет честно работать, развивать экономику? Вливать туда дешевые деньги? Говорите, что это не работает? А это кто-то проверял в наших условиях? Т.е. по Вашему помогать никому не нужно. И если кому-то плохо, то нужно, чтобы было еще хуже. Но это, кстати, очень близко к целям наших врагов (напоминаю, в условиях войны). Так на кого работает НБУ?Кстати, печатный станок НБУ, небось, включил на полную, безналичную гривну (путем пририсовывания ноликов) тоже плодит немерянно. Как это коррелирует с выводом ее из оборота (т.к. ее якобы слишком много)? В общем, не понимаю я целесообразность этой теории в наших условиях.А по факту НБУ, мне кажется, действует просто примитивно. Увидел , что будет (или уже стало) плохо, и думает, а чего ж это я гривну слишком дешево продаю? Так же я ничего не заработаю (на рефинансах) или заработаю мало, т.к. инфляция все сьест. Т.е. раз будет инфляция и девальвация (с которыми он бороться не умеет или не хочет), то нужно повышать учетную ставку. Т.о. он не борется с обстоятельствами (не управляет ими), а просто подстраивается под них, хотя он как бы регулятор. А кому это наруку?Ничего, что я на вражеской мове это изложил? Это чтоб понятней было 😂