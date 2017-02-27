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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 вер, 2022 20:08
pritartem написав:
бакс откатываеться по всем фронтам...
eur/usd 1.00 в моменте +1% за день ...
Brent 88.56 $/баррель, -4.60% за день
Це початок того відскоку,про який я писала сьогодні
Але він буде недовгим
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2daphne
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:19
2daphne
недовгим це яким ? 1.04 по евро буде ?
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pritartem
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:20
Zebra написав:
Гроші нарешті отримує солдат в окопі, а не "солдат" в Монако.
alex lem написав: Успіх написав:
А я от вчора відкрив таке депо он-лайн 👍
А-банка справді дає онлайн відкрити лише на 3 місяці.
А хто в нас володіє абанькою? Чи не в Монаці вони зараз?
То куди рухаються гроші?
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:23
pritartem написав:2daphne
недовгим це яким ? 1.04 по евро буде ?
Ну по конкретним цифрам важко сказати.
Можливо 1.02
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2daphne
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:55
Zebra написав:
Средний возраст бизнесмена - 35-39 лет.
Рабочая сила обычно от 18 лет.
Серьезный демографический провал начался в 93-м. Это сейчас возраст 26 лет и ниже - фактически низкий экономический рост имеет корни отсюда - нарастает дефицит рабочей силы. Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
Дефицита бизнесменов пока нет, т.к. средний возраст припадает на 80-ые годы.
Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.
А що на теперішній час думаєте?
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:57
НБУ почав продавати готівку. Чекаємо в касах.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 07 вер, 2022 21:00
Дюрі-бачі написав:
НБУ почав продавати готівку. Чекаємо в касах.
нбу скорее всего завтра немножечко что-нибудь подкрутит гаечным ключиком.
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Alex2007
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Додано: Сер 07 вер, 2022 22:31
newbie написав:
Ни себе чего, не влияет. Это раскручивает инфляцию, девальвацию, снижает доверие к собственной валюте. Пропадает желание работать, т.к. не успеешь что-то заработать, как деньги уже обесценились. Возникает желание прокручивать всякие схемы, а не честно работать. И это называется не влияет?
Мы, конечно, академиев не кончали и мудреных теорий не изучали, которые, как Вы сами говорите, не всегда работают. Поэтому говорим, что видим, может, конечно, и чушь (с точки зрения академий). Но подрывать свою валюту и экономику - это как бы не наша цель.
Теперь рассмотрим Вашу теорию. Зачем НБУ поднял учетную ставку? Якобы, чтобы сделать деньги дорогими и вывести их из оборота. Т.е., чтобы гривни всем не хватало. А зачем это нужно стране, которой стало плохо (война и т.д.)? Может нужно было оказывать всяческую поддержку бизнесу и всем, кто хочет честно работать, развивать экономику? Вливать туда дешевые деньги? Говорите, что это не работает? А это кто-то проверял в наших условиях? Т.е. по Вашему помогать никому не нужно. И если кому-то плохо, то нужно, чтобы было еще хуже. Но это, кстати, очень близко к целям наших врагов (напоминаю, в условиях войны). Так на кого работает НБУ?
Кстати, печатный станок НБУ, небось, включил на полную, безналичную гривну (путем пририсовывания ноликов) тоже плодит немерянно. Как это коррелирует с выводом ее из оборота (т.к. ее якобы слишком много)? В общем, не понимаю я целесообразность этой теории в наших условиях.
А по факту НБУ, мне кажется, действует просто примитивно. Увидел , что будет (или уже стало) плохо, и думает, а чего ж это я гривну слишком дешево продаю? Так же я ничего не заработаю (на рефинансах) или заработаю мало, т.к. инфляция все сьест. Т.е. раз будет инфляция и девальвация (с которыми он бороться не умеет или не хочет), то нужно повышать учетную ставку. Т.о. он не борется с обстоятельствами (не управляет ими), а просто подстраивается под них, хотя он как бы регулятор. А кому это наруку?
Ничего, что я на вражеской мове это изложил? Это чтоб понятней было 😂
"Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была"
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Додано: Чет 08 вер, 2022 00:13
Мизантрóп написав: Zebra написав:
Гроші нарешті отримує солдат в окопі, а не "солдат" в Монако.
Але кількість їх більше у бійців Монаківців
Не факт, гроші як правило в активах. Якщо вони були в Україні, значит обезцінюються, перетікають через друкарський верстат до солдатів. Монаківці добре рідіють. Я знаю, що багато тих, хто раніше присмоктався до бюджетних розпилів, вклалися в техніку, та асфальто-бетонні підприємства, а зараз це усе простоює, і це фактично збитки. У того ж Фірташа вже газовий бізнес тю-тю - націоналізований, Медведчук 5 місяців у тюряжці...
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Zebra
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Додано: Чет 08 вер, 2022 06:43
zerocool написав: 2daphne написав:
Ще але..Тоді було АТО,а зараз війна тільки починається ,з цим ніхто не сперечається.
О, ще залишилися такі унікуми, свідки "терористів"?
Тоді війна якраз починалася, рівно 9 років тому восені 2013 року вже розгорталася вся пропаганда та війська для окупації Криму, яке АТО?
І якщо тоді весь світ у принципі вже прощався з якоюсь там Україною, точніше, з її частиною, то зараз нам доведеться стати центральним військовим форпостом Європи, інших варіантів не залишилося.
Нагадую що ленд-ліз ще навіть не починався, як і наприклад постачання авіації, це все в 2023 побачимо. І якщо 9 років тому війна починалася, то зараз вона якраз закінчується, хоча це закінчення і рік, і три може тривати. Але перемир'я для якихось мінських-4 вже не буде, доведеться йти до кінця.
А ситуація з курсом валюти якраз зараз більш прозора та керована, ніж у 2014. Хоча як воно тримається лише з дисконтом 30%, це взагалі диво, без зовнішнього макрофінансу вже було б 300%.
Війна почалася з 2004 року шляхом засовування ФСБшниками Януковича у владу, а активна економічна з 2006 першою газовою війною.
Відповідно і вирівнювання ситуації з курсом суттєво стабілізується на кожній з трьох основних подій:
- звільнення Херсону, після цього імовірно запрацює порт Миколаєва в рамках зернової угоди;
- звільнення ЗАЕС - дасть можливість дуже широко експортувати електроенергію в Європу.
- звільнення Криму - обвалить експорт з РФ в тому числі і зерна, що вплине на +- високі ціни на зернові на світовому ринку.
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