|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 вер, 2022 07:55
Запорожье
🇺🇸USD 41.40 41.80
🇪🇺EUR 40.70 41.20
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7770
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 2321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 07:58
Denik написав:
Відповідно і вирівнювання ситуації з курсом суттєво стабілізується на кожній з трьох основних подій...
Оно то так, было бы здорово. Но не про наше счастье - как показали полгода войны, рынком лучше руководить не ставкой, а звонком из ОП. Что лучше не резать косты, а просить у Запада больше, чтобы хватило, когда дадут меньше. Потому даже при выполнении вышеназванных условий ждать гривну на уровнях 01.01.2022 глупо хотя бы потому, что бюджетные выплаты дешевле осуществлять по более высокому курсу, чтобы больше осталось на велыке будивныцтво и прочие любимые игрушки.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1579
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3138 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 08:55
Національний банк України вітає ухвалення в першому читанні законопроєкту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі" (№7655).
Основна ідея законопроєкту – запровадження для небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі, обов’язку сплачувати фіксовану суму авансового внеску з податку на прибуток підприємств.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14145
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 1305 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Чет 08 вер, 2022 09:29
Zebra написав:
Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.
Сьогодні нема даних, хоча, вони набагато гірші. А останні дані загальноукраїнські 1:3:
Чернігівські 1:5:
Що буде наступного року навіть трудно уявити.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5292
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 834 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 09:48
Ой+ написав: Zebra написав:
Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.
Сьогодні нема даних, хоча, вони набагато гірші. А останні дані загальноукраїнські 1:3:
Чернігівські 1:5:
Що буде наступного року навіть трудно уявити.
а комуняки Слуги вводят еще больше налогов, чтобы еще больше и заставить свалить отсюда недобитый экономический класс. во имя того чтобы держать курс для вип овдп-рантье, что уселись на шею налогоплательщиков.
какую же ошибку мы совершили в 2019. увы, это уже приговор.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 3082
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 1475 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 вер, 2022 10:06
Moneta написав: Ой+ написав: Zebra написав:
Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.
Сьогодні нема даних, хоча, вони набагато гірші. А останні дані загальноукраїнські 1:3:
Чернігівські 1:5:
Що буде наступного року навіть трудно уявити.
а комуняки Слуги вводят еще больше налогов, чтобы еще больше и заставить свалить отсюда недобитый экономический класс. во имя того чтобы держать курс для вип овдп-рантье, что уселись на шею налогоплательщиков.какую же ошибку мы совершили в 2019. увы, это уже приговор
.
І це мине.
Зарано ви Україну відспівуєте.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 963
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 421 раз.
- Подякували: 394 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31119
|33622551
|
|
|1653
|11725317
|
Нед 04 вер, 2022 13:22
BIGor
|
|7973
|22794623
|
|