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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9925992699279928
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 07:55

Запорожье
🇺🇸USD 41.40 41.80
🇪🇺EUR 40.70 41.20
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 07:58

  Denik написав:Відповідно і вирівнювання ситуації з курсом суттєво стабілізується на кожній з трьох основних подій...


Оно то так, было бы здорово. Но не про наше счастье - как показали полгода войны, рынком лучше руководить не ставкой, а звонком из ОП. Что лучше не резать косты, а просить у Запада больше, чтобы хватило, когда дадут меньше. Потому даже при выполнении вышеназванных условий ждать гривну на уровнях 01.01.2022 глупо хотя бы потому, что бюджетные выплаты дешевле осуществлять по более высокому курсу, чтобы больше осталось на велыке будивныцтво и прочие любимые игрушки.
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 08:55

Національний банк України вітає ухвалення в першому читанні законопроєкту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі" (№7655).
Основна ідея законопроєкту – запровадження для небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі, обов’язку сплачувати фіксовану суму авансового внеску з податку на прибуток підприємств.
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 09:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.

Сьогодні нема даних, хоча, вони набагато гірші. А останні дані загальноукраїнські 1:3:
Демографічна ситуація у січні 2022 року
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю
живонароджених: на 100 померлих – 32 живонароджені. https://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/03/27.pdf

Чернігівські 1:5:
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 19 живонароджених. https://chernigivstat.gov.ua/pres_inf/grafik_2022.php

Що буде наступного року навіть трудно уявити.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 09:48

  Ой+ написав:
  Zebra написав:Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.

Сьогодні нема даних, хоча, вони набагато гірші. А останні дані загальноукраїнські 1:3:
Демографічна ситуація у січні 2022 року
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю
живонароджених: на 100 померлих – 32 живонароджені. https://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/03/27.pdf

Чернігівські 1:5:
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 19 живонароджених. https://chernigivstat.gov.ua/pres_inf/grafik_2022.php

Що буде наступного року навіть трудно уявити.


а комуняки Слуги вводят еще больше налогов, чтобы еще больше и заставить свалить отсюда недобитый экономический класс. во имя того чтобы держать курс для вип овдп-рантье, что уселись на шею налогоплательщиков.

какую же ошибку мы совершили в 2019. увы, это уже приговор.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 10:06

  Moneta написав:
  Ой+ написав:
  Zebra написав:Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.

Сьогодні нема даних, хоча, вони набагато гірші. А останні дані загальноукраїнські 1:3:
Демографічна ситуація у січні 2022 року
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю
живонароджених: на 100 померлих – 32 живонароджені. https://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/03/27.pdf

Чернігівські 1:5:
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 19 живонароджених. https://chernigivstat.gov.ua/pres_inf/grafik_2022.php

Що буде наступного року навіть трудно уявити.


а комуняки Слуги вводят еще больше налогов, чтобы еще больше и заставить свалить отсюда недобитый экономический класс. во имя того чтобы держать курс для вип овдп-рантье, что уселись на шею налогоплательщиков.

какую же ошибку мы совершили в 2019. увы, это уже приговор.


І це мине. 8) Зарано ви Україну відспівуєте.
drevlyanin
 
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