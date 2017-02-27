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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 99269927992899299930>
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 07:58

  Denik написав:Відповідно і вирівнювання ситуації з курсом суттєво стабілізується на кожній з трьох основних подій...


Оно то так, было бы здорово. Но не про наше счастье - как показали полгода войны, рынком лучше руководить не ставкой, а звонком из ОП. Что лучше не резать косты, а просить у Запада больше, чтобы хватило, когда дадут меньше. Потому даже при выполнении вышеназванных условий ждать гривну на уровнях 01.01.2022 глупо хотя бы потому, что бюджетные выплаты дешевле осуществлять по более высокому курсу, чтобы больше осталось на велыке будивныцтво и прочие любимые игрушки.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 08:55

Національний банк України вітає ухвалення в першому читанні законопроєкту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі" (№7655).
Основна ідея законопроєкту – запровадження для небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі, обов’язку сплачувати фіксовану суму авансового внеску з податку на прибуток підприємств.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 10:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

как сейчас обстоят дела с наликом?
чего опять бакс рванул? вроде ж есть позитив с фронта
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 11:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

есть кто живой на ветке?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 11:18

  Олежан написав:как сейчас обстоят дела с наликом?
чего опять бакс рванул? вроде ж есть позитив с фронта

Думаю "ЗАГОН", реальних факторів не має
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 11:19

  Олежан написав:есть кто живой на ветке?
Все ушли на фронт.
wolf1
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 11:30

вже за годину +- => важливі новини від НБУ

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 11:44

  greenozon написав:вже за годину +- => важливі новини від НБУ



Ну шо там?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 11:47

  greenozon написав:вже за годину +- => важливі новини від НБУ


Какие прогнозы?
Earth Citizen
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 11:49

  Investor_K написав:
  greenozon написав:вже за годину +- => важливі новини від НБУ

Ну шо там?


так то начало в 14:00
kurdas
 
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