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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 вер, 2022 12:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Інсайд є у когось?
Додано: Чет 08 вер, 2022 12:08
Додано: Чет 08 вер, 2022 12:35
Додано: Чет 08 вер, 2022 12:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 08 вер, 2022 12:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
И конвертационные депозиты.
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:00
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:00
ваші думки на рівні путінських бабусь
банки не крутили носом, їм примусово було рекомендовано знизити % ставки по депозитам до рівня "ринкових", а тим хто вагався (Альянс, Аккорд і інші маленькі банки почали жахати перевірками і штрафами)
для інтересу передивився свої депо:
2020 гривня 15% валюта 4,425-5,2
2021 гривня 12-10-8,5(12 було до березня) валюта 2,25-2,2
2021 году платежеспособные банки получили исторически рекордные 77,5 млрд грн чистой прибыли, сообщил Национальный банк. Это почти вдвое больше, чем в 2020 году и на 33% больше, чем в докризисном 2019-м.
Рентабельность капитала сектора выросла до 35,2% по сравнению с 19,2% в 2020 году. В четвертом квартале 2021 года чистая прибыль банков была самой большой, когда дополнительно к рекордным темпам роста процентного дохода банки расформировали резервы – 26,1 млрд грн, что в 12,6 раза больше по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.
35,2%-це Клондайк, Єльдорадо (В.Висоцкий)
приймали у населення валюту під 0,05% продавали на МБ за 27,5% -давали кредити під 40%(на папері під 32-35%, але + єдино разова комісія 2,0-2,5% від тіла)
в банках майже ноль фізичної валюти тому
Національний банк провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий, запропонувавши банкам 100 млн дол. США готівкою.
Про це повідомила прес-служба регулятора.
Відзначається, що в операції взяли участь 12 з 14 системно важливих банків, які вже найближчим часом зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити попит клієнтів.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 08 вер, 2022 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Облікову залишили
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
стабильность до февраля 24 года
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