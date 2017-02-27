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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9927992899299930>
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 12:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Інсайд є у когось?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 12:08

  Investor_K написав:Інсайд є у когось?


Є. Бажаєте придбати?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 12:08

  striped написав:
  Investor_K написав:Інсайд є у когось?


Є. Бажаєте придбати?

Так.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 12:35

  edvardd написав:Запорожье
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🇪🇺EUR 40.70 41.20

🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.75 41.05

  Investor_K написав:Інсайд є у когось?

а зачем, ставку оставят
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 12:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:ставку оставят

Большинство интересует сейчас курс НБУ и курс по картам в банках на его основе
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 12:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

И конвертационные депозиты.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:00

  Investor_K написав:И конвертационные депозиты.

Это само собой по умолчанию :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:00

  копейка написав:Для цього слід було не крутити носом протягом кількох років, заганяючи свого вкладника під плінтус. Зараз ця мишача метушня з банками за розумом вже абсолютно не цікава.


ваші думки на рівні путінських бабусь :mrgreen:

банки не крутили носом, їм примусово було рекомендовано знизити % ставки по депозитам до рівня "ринкових", а тим хто вагався (Альянс, Аккорд і інші маленькі банки почали жахати перевірками і штрафами)

для інтересу передивився свої депо:

2020 гривня 15% валюта 4,425-5,2
2021 гривня 12-10-8,5(12 було до березня) валюта 2,25-2,2

2021 году платежеспособные банки получили исторически рекордные 77,5 млрд грн чистой прибыли, сообщил Национальный банк. Это почти вдвое больше, чем в 2020 году и на 33% больше, чем в докризисном 2019-м.

Рентабельность капитала сектора выросла до 35,2% по сравнению с 19,2% в 2020 году. В четвертом квартале 2021 года чистая прибыль банков была самой большой, когда дополнительно к рекордным темпам роста процентного дохода банки расформировали резервы – 26,1 млрд грн, что в 12,6 раза больше по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

35,2%-це Клондайк, Єльдорадо (В.Висоцкий)

приймали у населення валюту під 0,05% продавали на МБ за 27,5% -давали кредити під 40%(на папері під 32-35%, але + єдино разова комісія 2,0-2,5% від тіла)

https://forbes.ua/ru/news/ukrainski-banki-otrimali-rekordniy-pributok-bilshe-vsikh-zarobili-privat-rayffayzen-ta-pumb-09022022-3582


в банках майже ноль фізичної валюти тому

Національний банк провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий, запропонувавши банкам 100 млн дол. США готівкою.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

Відзначається, що в операції взяли участь 12 з 14 системно важливих банків, які вже найближчим часом зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити попит клієнтів.

Востаннє редагувалось prodigy в Чет 08 вер, 2022 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Облікову залишили
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

стабильность до февраля 24 года
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