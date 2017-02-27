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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9927992899299930
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:12

Earth Citizen

залишили ставку 25% без змін

-інфляційний тиск (погіршення прогнозів по інфляції), але все під контролем НБУ
-ЗВР 25,4мрлд
-курс валютний під контролем
-експортна виручка зростає
-повернення податків с 1 липня зменшило потрібність в друкуванні гривні
-привабливість гривневих депозитів і ОВДП (ставки зростають)
-12 млрд допомоги(в тому числі 8 млрд евро від ЕС) до кінця 2022

-відкриття портів відбулося раніше прогнозів НБУ
-акциз на пальне не повернули
-допомога від США в 2023
-збереження низьких ставок по ОВДП знижує можливості НБУ
-темпи міграції дуже високі
prodigy
 
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