Earth Citizen
залишили ставку 25% без змін
-інфляційний тиск (погіршення прогнозів по інфляції), але все під контролем НБУ
-ЗВР 25,4мрлд
-курс валютний під контролем
-експортна виручка зростає
-повернення податків с 1 липня зменшило потрібність в друкуванні гривні
-привабливість гривневих депозитів і ОВДП (ставки зростають)
-12 млрд допомоги(в тому числі 8 млрд евро від ЕС) до кінця 2022
-відкриття портів відбулося раніше прогнозів НБУ
-акциз на пальне не повернули
-допомога від США в 2023
-збереження низьких ставок по ОВДП знижує можливості НБУ
-темпи міграції дуже високі