Доброго дня, мій інсайдер виявився не правий, офіційний курс не чіпали.
Уважно послухав брифінг, коротко:
1) ставку не змінили, сказали, що вона адекватна реальності сьогодення;
2) ставку можуть підвищити, не зважаючи на досить високий сьогоденний рівень, якщо цього буде вимагати ситуація;
3) оф.курс не змінили, бо ситуація вирівнюється, раніше ніж очікував НБУ повернувся морський експорт аграрної продукції, а також повернення податків, це спарияло нормалізації і стабілізації економіки;
4) як завжди кидали каменюку в город уряду, мовляв щоб він ретельніше відносився до бюджета і ставок по запозиченням;
5) стосовно готівкової валюти: ситуація вирішується, наступний транш готівкової валюти, в тому числі євро, буде в понеділок;
6) банки в нормі, ситуація в економіці набагато краще і більш збалансована, ніж була до крайнього підняття оф.курса;
7) нормативи щодо банків не змінюються;
НБУ готовий активно втручатися в ринок, якщо буде потреба, наразі потреби в активному втручанні немає;
9) продовжується активна робота над бюджетом 2023-го року, а також над коригуванням бюджета 4-го квартала і загалом завершення року;
10) з початку серпня ведеться активна робота з МВФ щодо нової програми, наразі у західних партнерів немає чіткої позиції стосовно деталей довгострокової підтримки Неньки, але всі сподіваються на гарний результат.
Наступна зустріч у жовтні.
Ну і як резюме: вистояли, боремся, перемагаємо!
Слава Україні!