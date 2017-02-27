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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9927992899299930
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:54

  flysoulfly написав:.
.
.
НБУ оф.курс не вверх ????


Доброго дня, мій інсайдер виявився не правий, офіційний курс не чіпали.
Уважно послухав брифінг, коротко:
1) ставку не змінили, сказали, що вона адекватна реальності сьогодення;
2) ставку можуть підвищити, не зважаючи на досить високий сьогоденний рівень, якщо цього буде вимагати ситуація;
3) оф.курс не змінили, бо ситуація вирівнюється, раніше ніж очікував НБУ повернувся морський експорт аграрної продукції, а також повернення податків, це спарияло нормалізації і стабілізації економіки;
4) як завжди кидали каменюку в город уряду, мовляв щоб він ретельніше відносився до бюджета і ставок по запозиченням;
5) стосовно готівкової валюти: ситуація вирішується, наступний транш готівкової валюти, в тому числі євро, буде в понеділок;
6) банки в нормі, ситуація в економіці набагато краще і більш збалансована, ніж була до крайнього підняття оф.курса;
7) нормативи щодо банків не змінюються;
8) НБУ готовий активно втручатися в ринок, якщо буде потреба, наразі потреби в активному втручанні немає;
9) продовжується активна робота над бюджетом 2023-го року, а також над коригуванням бюджета 4-го квартала і загалом завершення року;
10) з початку серпня ведеться активна робота з МВФ щодо нової програми, наразі у західних партнерів немає чіткої позиції стосовно деталей довгострокової підтримки Неньки, але всі сподіваються на гарний результат.
Наступна зустріч у жовтні.

Ну і як резюме: вистояли, боремся, перемагаємо!
Слава Україні!
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Наступна зустріч у жовтні.

Ну і як резюме: вистояли, боремся, перемагаємо!
Слава Україні!

Слава Богу!
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:26

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................08.09.2022..........09.09.2022
дата розрахунку................07.09.2022...........08.09.2022
Євро...................................36,1371................36,6491...+1.42%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0022 (вчера 0.9882).
Официальный курс доллара остался без изменений.

Индекс доллара DXY в 15-00 109.40 (вчера 110.76)
После вчерашнего всплеска откатились в диапазон, в котором колебались пару дней до этого.

Как оказалось, обещание НБУ публиковать результаты операций по подкреплению банков наличной валютой в день их проведения не означало официальную публикацию на официальном сайте. Ограничились сообщением в асоциальных сетях, которые, на мой взгляд, не могут служить источником официальной государственной информации.
По слухам, исходящим от мордокниги НБУ, подкрепление было проведено в запрошенных банками количествах, а в понедельник ожидается раздача евро.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:41

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.40 41.80
🇪🇺EUR 40.70 41.20

🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.75 41.05

🇺🇸USD 41.60 41.85
🇪🇺EUR 40.85 41.15
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:41

"ЕЦБ впервые в истории повысил базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов до 1,25% годовых". Евро будет дорожать?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:49

  Vorlon написав:"ЕЦБ впервые в истории повысил базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов до 1,25% годовых". Евро будет дорожать?

Мабуть
Investor_K
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