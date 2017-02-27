1) 🧮 облікову ставку залишають на рівні 25% і в разі потреби готові і далі підвищувати 2) ✋ лібералізацію валютних обмежень поки не розглядають 3) 💵 обсяги відтоку капіталу значно зменшились останні місяці 4) 📈 темпи міграції залишаються вищими, ніж припускав НБУ, що загрожує скороченням робочої сили та довгостроковими негативними ефектами для ринку праці 5) завдяки підняттю офіційного курсу до 36,6 грн НБУ витрачає в двічі менше на підтримання курсу 6) через відсутність авіасполучення і тепер є обмеження і проблеми щодо доставки фізичної іноземної валюти в Україну. Обіцяють, що ситуація (з відсутністю готівкової валюти) має тимчасовий характер і швидко вирішується
uaprofi написав:а почему курсі в обменках так резко подскачили? в Киеве уже 41,50/41,77
Попит - Пропозиція. Чим менше товару - тим він дорожче.
Готівки ж немає, може ті 100 млн від НБУ допоможуть трохи.
Табу на табло з курсами допомогло? Звичайна заборона доступу громадянам до інформації. Причому така інформація не може за законом визнаватись таємною чи інформацією з обмеженим доступом. На сьогоднішній день у відділеннях банків м. Львів Альфа-Банк, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк валюти немає. Подивимося, що буде з 12 вересня.
Сибарит написав:По слухам, исходящим от мордокниги НБУ, подкрепление было проведено в запрошенных банками количествах, а в понедельник ожидается раздача евро.
Нет. На самом деле, 100% заявки удовлетворили только по одному банку - большому зеленому на букву П. По всем остальным - от силы на 30%. В понедельник действительно запланирована раздача евро, вот только евро никто не запрашивал. Всем нужен доллар...