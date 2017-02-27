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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9928992999309931
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:34


1) 🧮 облікову ставку залишають на рівні 25% і в разі потреби готові і далі підвищувати
2) ✋ лібералізацію валютних обмежень поки не розглядають
3) 💵 обсяги відтоку капіталу значно зменшились останні місяці
4) 📈 темпи міграції залишаються вищими, ніж припускав НБУ, що загрожує скороченням робочої сили та довгостроковими негативними ефектами для ринку праці
5) завдяки підняттю офіційного курсу до 36,6 грн НБУ витрачає в двічі менше на підтримання курсу
6) через відсутність авіасполучення і тепер є обмеження і проблеми щодо доставки фізичної іноземної валюти в Україну. Обіцяють, що ситуація (з відсутністю готівкової валюти) має тимчасовий характер і швидко вирішується


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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:47

  uaprofi написав:а почему курсі в обменках так резко подскачили?
в Киеве уже 41,50/41,77

Попит - Пропозиція.
Чим менше товару - тим він дорожче.

Готівки ж немає, може ті 100 млн від НБУ допоможуть трохи.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:51

  equinox написав:
  uaprofi написав:а почему курсі в обменках так резко подскачили?
в Киеве уже 41,50/41,77

Попит - Пропозиція.
Чим менше товару - тим він дорожче.

Готівки ж немає, може ті 100 млн від НБУ допоможуть трохи.

Табу на табло з курсами допомогло? Звичайна заборона доступу громадянам до інформації. Причому така інформація не може за законом визнаватись таємною чи інформацією з обмеженим доступом.
На сьогоднішній день у відділеннях банків м. Львів Альфа-Банк, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк валюти немає. Подивимося, що буде з 12 вересня.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 22:32

  Сибарит написав:По слухам, исходящим от мордокниги НБУ, подкрепление было проведено в запрошенных банками количествах, а в понедельник ожидается раздача евро.

Нет.
На самом деле, 100% заявки удовлетворили только по одному банку - большому зеленому на букву П.
По всем остальным - от силы на 30%.
В понедельник действительно запланирована раздача евро, вот только евро никто не запрашивал. Всем нужен доллар...
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