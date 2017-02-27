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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9929993099319932>
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:34


1) 🧮 облікову ставку залишають на рівні 25% і в разі потреби готові і далі підвищувати
2) ✋ лібералізацію валютних обмежень поки не розглядають
3) 💵 обсяги відтоку капіталу значно зменшились останні місяці
4) 📈 темпи міграції залишаються вищими, ніж припускав НБУ, що загрожує скороченням робочої сили та довгостроковими негативними ефектами для ринку праці
5) завдяки підняттю офіційного курсу до 36,6 грн НБУ витрачає в двічі менше на підтримання курсу
6) через відсутність авіасполучення і тепер є обмеження і проблеми щодо доставки фізичної іноземної валюти в Україну. Обіцяють, що ситуація (з відсутністю готівкової валюти) має тимчасовий характер і швидко вирішується


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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:47

  uaprofi написав:а почему курсі в обменках так резко подскачили?
в Киеве уже 41,50/41,77

Попит - Пропозиція.
Чим менше товару - тим він дорожче.

Готівки ж немає, може ті 100 млн від НБУ допоможуть трохи.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:51

  equinox написав:
  uaprofi написав:а почему курсі в обменках так резко подскачили?
в Киеве уже 41,50/41,77

Попит - Пропозиція.
Чим менше товару - тим він дорожче.

Готівки ж немає, може ті 100 млн від НБУ допоможуть трохи.

Табу на табло з курсами допомогло? Звичайна заборона доступу громадянам до інформації. Причому така інформація не може за законом визнаватись таємною чи інформацією з обмеженим доступом.
На сьогоднішній день у відділеннях банків м. Львів Альфа-Банк, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк валюти немає. Подивимося, що буде з 12 вересня.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 22:32

  Сибарит написав:По слухам, исходящим от мордокниги НБУ, подкрепление было проведено в запрошенных банками количествах, а в понедельник ожидается раздача евро.

Нет.
На самом деле, 100% заявки удовлетворили только по одному банку - большому зеленому на букву П.
По всем остальным - от силы на 30%.
В понедельник действительно запланирована раздача евро, вот только евро никто не запрашивал. Всем нужен доллар...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

https://news.finance.ua/ua/skil-ky-zaro ... hatku-roku

вгадайте з 3 разів за чий рахунок цей "бенкет" ?
:-)
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:43

  equinox написав:
  uaprofi написав:а почему курсі в обменках так резко подскачили?
в Киеве уже 41,50/41,77

Попит - Пропозиція.
Чим менше товару - тим він дорожче.

Готівки ж немає, може ті 100 млн від НБУ допоможуть трохи.

так уже в субботу прилетит самолет полный бумаги
хватит всем
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:44

Міністерство фінансів у проєкті бюджету на 2023 рік планує залишити мінімальну заробітну плату на рівні грудня 2021 року, тобто 6500 грн.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну з посиланням на слова заступника міністра Романа Єрмоличева під час зустрічі щодо держбюджету 2023 року.

За його словами, у наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі із них будуть збільшені.

"Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам. Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня минулого року", – наголосив він.

Наразі мінімальна зарплата становить 6500 грн, а бюджетом на 2022 рік передбачалося її підвищення до 6700 грн на місяць з 1 жовтня. При цьому разом із "мінімалкою" підвищується і розмір мінімального страхового внеску ЄСВ.

В умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави, наголосив Єрмоличев.

Медицина також залишається пріоритетом фінансування на наступний рік, і наразі тривають обговорення з Національною службою здоров’я та МОЗ щодо залишків коштів, які знаходяться на рахунках надавачів медичних послуг. Планується коригування програми медгарантій, пояснив заступник міністра, але основні медичні послуги будуть фінансово забезпечені.

Також під час обговорення основних аспектів проекту держбюджету на 2023 рік було порушено питання фінансування видатків на культуру та мистецтво, збільшення фінансування вугільної промисловості, виплати заробітних плат у сфері охорони здоров’я.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:25

  копейка написав:
  equinox написав:
  uaprofi написав:а почему курсі в обменках так резко подскачили?
в Киеве уже 41,50/41,77

Попит - Пропозиція.
Чим менше товару - тим він дорожче.

Готівки ж немає, може ті 100 млн від НБУ допоможуть трохи.

Табу на табло з курсами допомогло? Звичайна заборона доступу громадянам до інформації. Причому така інформація не може за законом визнаватись таємною чи інформацією з обмеженим доступом.
На сьогоднішній день у відділеннях банків м. Львів Альфа-Банк, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк валюти немає. Подивимося, що буде з 12 вересня.

Авжеж "табло" ніяк не допомогло.
Але 100 млн готівкою тимчасово допоможуть задовільнити попит долара. Бо ж з банків готівка вимивається куди? Туди де курс росте)
equinox
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:47

Запорожье
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🇪🇺EUR 41.00 41.40
сдал немного по 41.60
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:сдал немного по 41.60

Зачем?
Investor_K
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