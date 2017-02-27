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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:52
Vorlon написав:
"ЕЦБ впервые в истории повысил базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов до 1,25% годовых"
Слабаки. Куда им до нас? 😂
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:58
Investor_K написав: edvardd написав:
сдал немного по 41.60
Зачем?
Вариантов немного: либо на хлебушек, либо чтобы после победы откупиться
по 31.60
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:00
prodigy написав:
в банках майже ноль фізичної валюти
Бежать забирать (100 лимонов может не хватить, да и могут уйти только "нужным людям")? Или рассосется?
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:43
Евгений Н. написав: Investor_K написав: edvardd написав:
сдал немного по 41.60
Зачем?
Вариантов немного: либо на хлебушек, либо чтобы после победы откупиться
по 31.60
Или сдать 1,3К по 41,6, чтобы засунуть в 3-х месячное депо по ~37.
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dimo_0n
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