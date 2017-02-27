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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9929993099319932
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:52

  Vorlon написав:"ЕЦБ впервые в истории повысил базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов до 1,25% годовых"

Слабаки. Куда им до нас? 😂
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:58

  Investor_K написав:
  edvardd написав:сдал немного по 41.60

Зачем?

Вариантов немного: либо на хлебушек, либо чтобы после победы откупиться
по 31.60
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:00

  prodigy написав:в банках майже ноль фізичної валюти

Бежать забирать (100 лимонов может не хватить, да и могут уйти только "нужным людям")? Или рассосется?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:43

  Евгений Н. написав:
  Investor_K написав:
  edvardd написав:сдал немного по 41.60

Зачем?

Вариантов немного: либо на хлебушек, либо чтобы после победы откупиться
по 31.60

Или сдать 1,3К по 41,6, чтобы засунуть в 3-х месячное депо по ~37.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:02

  Investor_K написав:
  edvardd написав:сдал немного по 41.60

Зачем?

откуплю дешевле...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:08

  edvardd написав:откуплю дешевле...

Серьезно?

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:20

  kulishgazmagnat написав:
  edvardd написав:откуплю дешевле...

Серьезно?

*Відправлено з Чату

на крайний случай по 37 на депо, но эти баксы оставлял для игр с евро...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:58

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу
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ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Всім привіт!

Встиг відкупити частуни евро по 40,3.
Але тільки частину. Зараз забираю решту гривні

Питання в студію - як гадаєте чи еврик трохи приспуститься на наступному тижні, чи тільки вверх після підняття ставки ?

Дякую.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:10

  kulishgazmagnat написав:
  edvardd написав:откуплю дешевле...

Серьезно?

*Відправлено з Чату

Как вариант что-то накупить по курсу привата 37.31

Радует что наличка прет из за логистики. Наступает тот звездный час, о котором я все эти годы предупреждал - жирный забег алешиков, алеников, апаздавших)))
Zebra
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  #<1 ... 9929993099319932
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