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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:52
Vorlon написав:
"ЕЦБ впервые в истории повысил базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов до 1,25% годовых"
Слабаки. Куда им до нас? 😂
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:58
Investor_K написав: edvardd написав:
сдал немного по 41.60
Зачем?
Вариантов немного: либо на хлебушек, либо чтобы после победы откупиться
по 31.60
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:00
prodigy написав:
в банках майже ноль фізичної валюти
Бежать забирать (100 лимонов может не хватить, да и могут уйти только "нужным людям")? Или рассосется?
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:43
Евгений Н. написав: Investor_K написав: edvardd написав:
сдал немного по 41.60
Зачем?
Вариантов немного: либо на хлебушек, либо чтобы после победы откупиться
по 31.60
Или сдать 1,3К по 41,6, чтобы засунуть в 3-х месячное депо по ~37.
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dimo_0n
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:02
Investor_K написав: edvardd написав:
сдал немного по 41.60
Зачем?
откуплю дешевле...
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:08
edvardd написав:
откуплю дешевле...
Серьезно?*Відправлено з Чату
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kulishgazmagnat
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:20
kulishgazmagnat написав: edvardd написав:
откуплю дешевле...
Серьезно?*Відправлено з Чату
на крайний случай по 37 на депо, но эти баксы оставлял для игр с евро...
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edvardd
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:58
ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грнОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грнОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналуОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:01
Всім привіт!
Встиг відкупити частуни евро по 40,3.
Але тільки частину. Зараз забираю решту гривні
Питання в студію - як гадаєте чи еврик трохи приспуститься на наступному тижні, чи тільки вверх після підняття ставки ?
Дякую.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:10
kulishgazmagnat написав: edvardd написав:
откуплю дешевле...
Серьезно?*Відправлено з Чату
Как вариант что-то накупить по курсу привата 37.31
Радует что наличка прет из за логистики. Наступает тот звездный час, о котором я все эти годы предупреждал - жирный забег алешиков, алеников, апаздавших)))
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