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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:39
❗️ВВП України у другому кварталі 2022 року впав на 37,2%, порівняно з минулим роком
За даними Bloomberg, нинішнє падіння ВВП – найбільше за останні 10 років.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:41
Vitalych-new написав:
https://news.finance.ua/ua/skil-ky-zarobyly-banky-na-riznyci-kursiv-valyut-z-pochatku-roku
вгадайте з 3 разів за чий рахунок цей "бенкет" ?
сьогодні банки - це мародери на валютних резервах країни, дуже зацікавлені в продовдення історії з багатьма курсами, на яких вони набивають кишені
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:47
Zebra написав:
Наступает тот звездный час, о котором я все эти годы предупреждал - жирный забег алешиков, алеников, апаздавших)))
Але, для запІздавших - покищо привідкриті двері на конвертаційні депо "ло
ШАРА на 50К!")))
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:05
Zebra написав:
Наступает тот звездный час, о котором я все эти годы предупреждал - жирный забег алешиков, алеников, апаздавших)))
Прогнозы они ведь ценны датами, а не суммами.
А просто все годы говорить, то как пальцем в небо тыкать.
Оно ведь большое - трудно не попасть. )
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:56
Zebra написав:Налу в касах немає. Будете по якому курсу купили, по тому і отримувати в кращому випадку.
Хоч це і проблема логістики, тим не менше є шанс побачити не тільки 55, а й всі 89 на наліку.
НБУ продав банкам 100млн, як думаєте наступного тижня стабілізується?
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