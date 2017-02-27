RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9930993199329933
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:39

❗️ВВП України у другому кварталі 2022 року впав на 37,2%, порівняно з минулим роком

За даними Bloomberg, нинішнє падіння ВВП – найбільше за останні 10 років.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14451
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2069 раз.
Подякували: 2918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:41

  Vitalych-new написав:https://news.finance.ua/ua/skil-ky-zarobyly-banky-na-riznyci-kursiv-valyut-z-pochatku-roku

вгадайте з 3 разів за чий рахунок цей "бенкет" ?
:-)


сьогодні банки - це мародери на валютних резервах країни, дуже зацікавлені в продовдення історії з багатьма курсами, на яких вони набивають кишені
R12
 
Повідомлень: 37
З нами з: 16.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:47

Але ще привідчинені дверцята щедрості НБУ)))

  Zebra написав:Наступает тот звездный час, о котором я все эти годы предупреждал - жирный забег алешиков, алеников, апаздавших)))

Але, для запІздавших - покищо привідкриті двері на конвертаційні депо "лоШАРА на 50К!")))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3881
З нами з: 18.03.21
Подякував: 148 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:05

  Zebra написав: Наступает тот звездный час, о котором я все эти годы предупреждал - жирный забег алешиков, алеников, апаздавших)))


Прогнозы они ведь ценны датами, а не суммами.
А просто все годы говорить, то как пальцем в небо тыкать.
Оно ведь большое - трудно не попасть. )
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3833
З нами з: 24.06.15
Подякував: 77 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Zebra написав:Налу в касах немає. Будете по якому курсу купили, по тому і отримувати в кращому випадку.

Хоч це і проблема логістики, тим не менше є шанс побачити не тільки 55, а й всі 89 на наліку.

НБУ продав банкам 100млн, як думаєте наступного тижня стабілізується?
Zochan
 
Повідомлень: 595
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9930993199329933
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Stan78 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3111, 3112, 3113
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31120 33733703
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 вер, 2022 09:23
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 164, 165, 166
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1653 11794399
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 вер, 2022 13:22
BIGor
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7973 22794952
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 11:34
2daphne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.