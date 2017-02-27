❗️ВВП України у другому кварталі 2022 року впав на 37,2%, порівняно з минулим роком
За даними Bloomberg, нинішнє падіння ВВП – найбільше за останні 10 років.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:39
❗️ВВП України у другому кварталі 2022 року впав на 37,2%, порівняно з минулим роком
За даними Bloomberg, нинішнє падіння ВВП – найбільше за останні 10 років.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:41
сьогодні банки - це мародери на валютних резервах країни, дуже зацікавлені в продовдення історії з багатьма курсами, на яких вони набивають кишені
Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:47
Але ще привідчинені дверцята щедрості НБУ)))
Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:05
Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:56
Re: Валютний ринок в контексті ДС
НБУ продав банкам 100млн, як думаєте наступного тижня стабілізується?
Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:20
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.09.2022.........12.09.2022
дата розрахунку..............08.09.2022..........09.09.2022
Євро.................................36,6491...............36,7112...+0.17%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0039 (вчера 1.0022).
Индекс доллара DXY в 15-00 109.08 (вчера 109.40)
Доллар продолжал падение до полудня и успел опуститься до августовских уровней. На минимуме было 108.36. Последние 3 чеса снова растет.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:22
Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:30
на жаль не маю можливості потримати цю падлу за горло
коли люди стоять біля вбитих родичів(дітей, батьків) і хата горить чи багатоповерховий будинок зруйнований вщент -це теж викликає радість у дегенератів
радіти негараздам громадян своєї країни,
чи негараздам національної валюти- це ознаки зради
або морального каліцтва
тобі немає бути місця посеред нас
йди до пропагандистів кремля і на їх скотячих пабліках
висловлюй свою звірячу радість,
тварино ти безрога
велике прохання до МОДЕРАТОРІВ
-ознаки шизофренії Зебра проявляє вже не перший раз
і бан на добу -це майже не покарання
треба дати час -підлікуватись або освідомити, що
не можна писати таку гидоту і свідчити відкрито, що ти анті українець
Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:44
Поцікавтесь можливостю прямого обміну доларів на євро, підписан на одну вайбер групу, то реально дивує приямий кроскурс, він пригає в діапазоні 0.98-0.988, завжди дешевше форекса, іноді до 200 пунктов, я такого за своєї памяті років 15 такого не бачив. За увесь час можливості прямого обміна долара на євро. Завжди була премія, як правило в районі 50-80 пунктов.
Якщо зараз форекс 1.0056, то отримати євро можно приблизно за 1.01 долар. А зараз курс максимум 0.99.
Моя версія, що люди перепаковують матраси, зменшують долю євро і беруть долар, тому і євро відносно долара даром)))
Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:08
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