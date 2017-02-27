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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9931993299339934>
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:41

  Vitalych-new написав:https://news.finance.ua/ua/skil-ky-zarobyly-banky-na-riznyci-kursiv-valyut-z-pochatku-roku

вгадайте з 3 разів за чий рахунок цей "бенкет" ?
:-)


сьогодні банки - це мародери на валютних резервах країни, дуже зацікавлені в продовдення історії з багатьма курсами, на яких вони набивають кишені
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:47

Але ще привідчинені дверцята щедрості НБУ)))

  Zebra написав:Наступает тот звездный час, о котором я все эти годы предупреждал - жирный забег алешиков, алеников, апаздавших)))

Але, для запІздавших - покищо привідкриті двері на конвертаційні депо "лоШАРА на 50К!")))
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:05

  Zebra написав: Наступает тот звездный час, о котором я все эти годы предупреждал - жирный забег алешиков, алеников, апаздавших)))


Прогнозы они ведь ценны датами, а не суммами.
А просто все годы говорить, то как пальцем в небо тыкать.
Оно ведь большое - трудно не попасть. )
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Zebra написав:Налу в касах немає. Будете по якому курсу купили, по тому і отримувати в кращому випадку.

Хоч це і проблема логістики, тим не менше є шанс побачити не тільки 55, а й всі 89 на наліку.

НБУ продав банкам 100млн, як думаєте наступного тижня стабілізується?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.09.2022.........12.09.2022
дата розрахунку..............08.09.2022..........09.09.2022
Євро.................................36,6491...............36,7112...+0.17%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0039 (вчера 1.0022).

Индекс доллара DXY в 15-00 109.08 (вчера 109.40)
Доллар продолжал падение до полудня и успел опуститься до августовских уровней. На минимуме было 108.36. Последние 3 чеса снова растет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:22

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.60 41.90
🇪🇺EUR 41.00 41.40

🇺🇸USD 41.65 41.90
🇪🇺EUR 41.15 41.50
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:44

  edvardd написав: но эти баксы оставлял для игр с евро...

Поцікавтесь можливостю прямого обміну доларів на євро, підписан на одну вайбер групу, то реально дивує приямий кроскурс, він пригає в діапазоні 0.98-0.988, завжди дешевше форекса, іноді до 200 пунктов, я такого за своєї памяті років 15 такого не бачив. За увесь час можливості прямого обміна долара на євро. Завжди була премія, як правило в районі 50-80 пунктов.
Якщо зараз форекс 1.0056, то отримати євро можно приблизно за 1.01 долар. А зараз курс максимум 0.99.
Моя версія, що люди перепаковують матраси, зменшують долю євро і беруть долар, тому і євро відносно долара даром)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:08

  somilitark написав:Моя версія, що люди перепаковують матраси, зменшують долю євро і беруть долар, тому і євро відносно долара даром)))

Все як завжди в оленячому товаристві - купуй дорого, продавай дешево. :mrgreen:
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:50

На чому пішло зниження?
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:55

  Игорь написав:
  Visky написав:Вважав, що, крім іншого, курс загнали під 42 на побоюваннях підвищення НБУ оф.курса з усіма наслідками і після того як цього не сталося, очікував зниження гот.курсу, але була лише нетривала спроба і вниз він не пішов. Поясніть мені, старому, чому?

Не розглядали теорію, що курс ніхто не загоняв під 42 на побоюваннях підвищення НБУ оф.курса з усіма наслідками ?
Ви самі собі щось надумали і тепер вимагаєте пояснень. Звідки інфа про підвищення оф.курсу, з якої праски ?
А от те що з'явився готівковий долар та євро - можливо й дасть поштовх донизу
Дякую. Чи є інші версії, особливо не від танкістів?
Visky
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