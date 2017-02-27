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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9931993299339934
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:57

  Visky написав:На чому пішло зниження?

  Visky написав:Вважав, що, крім іншого, курс загнали під 42 на побоюваннях підвищення НБУ оф.курса з усіма наслідками і після того як цього не сталося, очікував зниження гот.курсу, але була лише нетривала спроба і вниз він не пішов. Поясніть мені, старому, чому?

  Zochan написав:НБУ продав банкам 100млн, як думаєте наступного тижня стабілізується?
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:05

Сибарит Так продав вже давно, а те , що я очікував, мало бути вчора, чому зараз злам?
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:10

  Visky написав:Сибарит Так продав вже давно, чому зараз злам?

Так пока развезли...
Ожидание повышения курса не оправдалось только вчера.

Рынки не реагируют на события мгновенно, у них реакция, как у шахматиста.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:на жаль не маю можливості потримати цю падлу за горло

коли люди стоять біля вбитих родичів(дітей, батьків) і хата горить чи багатоповерховий будинок зруйнований вщент -це теж викликає радість у дегенератів

радіти негараздам громадян своєї країни,
чи негараздам національної валюти- це ознаки зради
або морального каліцтва

тобі немає бути місця посеред нас
йди до пропагандистів кремля і на їх скотячих пабліках
висловлюй свою звірячу радість,
тварино ти безрога


велике прохання до МОДЕРАТОРІВ

-ознаки шизофренії Зебра проявляє вже не перший раз
і бан на добу -це майже не покарання

треба дати час -підлікуватись або освідомити, що
не можна писати таку гидоту і свідчити відкрито, що ти анті українець

За час війни тільки читав форум (і то дуже рідко), завжди кидались в очі повідомлення цього парнокопитного (ну й деяких тому подібних). Це просто моральні ....
Якби можна було то й сто разів плюсонув Вашому повідомленню.
З.І. Тримаймо стрій! Перемога за нами! Слава Україні!!!
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:17

Сибарит Загалом, розвинуті ринки реагують миттєво, торгують на новинах, на фактах лише коригують. Мабуть і наш повноцінний МБ швидко б відреагував, але ж наш інерційний готівковий ринок... Цей лаг треба прийняти до уваги, ним можна скористатись
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:26

  Visky написав:Сибарит Так продав вже давно, а те , що я очікував, мало бути вчора, чому зараз злам?

Приват вчера перестал присылать уведомления клиентам о привозе заказаной валюты, многие вчера из-за этого не забрали, привезенная валюта осталась в касах
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:38

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.60 41.90
🇪🇺EUR 41.00 41.40

🇺🇸USD 41.65 41.90
🇪🇺EUR 41.15 41.50

🇺🇸USD 41.50 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.35
  Visky написав:На чому пішло зниження?

я немного слил... :roll:
edvardd
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