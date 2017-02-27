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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:57
Visky написав:
На чому пішло зниження?
Visky написав:
Вважав, що, крім іншого, курс загнали під 42 на побоюваннях підвищення НБУ оф.курса з усіма наслідками і після того як цього не сталося, очікував зниження гот.курсу
, але була лише нетривала спроба і вниз він не пішов. Поясніть мені, старому, чому?
Zochan написав:
НБУ продав банкам 100млн, як думаєте наступного тижня стабілізується?
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Сибарит
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:05
Сибарит Так продав вже давно, а те , що я очікував, мало бути вчора, чому зараз злам?
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Visky
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:10
Visky написав:Сибарит
Так продав вже давно, чому зараз злам?
Так пока развезли...
Ожидание повышения курса не оправдалось только вчера.
Рынки не реагируют на события мгновенно, у них реакция, как у шахматиста.
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Сибарит
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:14
prodigy написав:
на жаль не маю можливості потримати цю падлу за горло
коли люди стоять біля вбитих родичів(дітей, батьків) і хата горить чи багатоповерховий будинок зруйнований вщент -це теж викликає радість у дегенератів
радіти негараздам громадян своєї країни,
чи негараздам національної валюти- це ознаки зради
або морального каліцтва
тобі немає бути місця посеред нас
йди до пропагандистів кремля і на їх скотячих пабліках
висловлюй свою звірячу радість,
тварино ти безрога
велике прохання до МОДЕРАТОРІВ
-ознаки шизофренії Зебра проявляє вже не перший раз
і бан на добу -це майже не покарання
треба дати час -підлікуватись або освідомити, що
не можна писати таку гидоту і свідчити відкрито, що ти анті українець
За час війни тільки читав форум (і то дуже рідко), завжди кидались в очі повідомлення цього парнокопитного (ну й деяких тому подібних). Це просто моральні ....
Якби можна було то й сто разів плюсонув Вашому повідомленню.
З.І. Тримаймо стрій! Перемога за нами! Слава Україні!!!
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:17
Сибарит Загалом, розвинуті ринки реагують миттєво, торгують на новинах, на фактах лише коригують. Мабуть і наш повноцінний МБ швидко б відреагував, але ж наш інерційний готівковий ринок... Цей лаг треба прийняти до уваги, ним можна скористатись
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:26
Visky написав:Сибарит
Так продав вже давно, а те , що я очікував, мало бути вчора, чому зараз злам?
Приват вчера перестал присылать уведомления клиентам о привозе заказаной валюты, многие вчера из-за этого не забрали, привезенная валюта осталась в касах
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:38
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.60 41.90
🇪🇺EUR 41.00 41.40
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🇪🇺EUR 40.95 41.35
Visky написав:
На чому пішло зниження?
я немного слил...
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