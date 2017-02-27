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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9931993299339934
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:57

  Visky написав:На чому пішло зниження?

  Visky написав:Вважав, що, крім іншого, курс загнали під 42 на побоюваннях підвищення НБУ оф.курса з усіма наслідками і після того як цього не сталося, очікував зниження гот.курсу, але була лише нетривала спроба і вниз він не пішов. Поясніть мені, старому, чому?

  Zochan написав:НБУ продав банкам 100млн, як думаєте наступного тижня стабілізується?
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:05

Сибарит Так продав вже давно, а те , що я очікував, мало бути вчора, чому зараз злам?
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:10

  Visky написав:Сибарит Так продав вже давно, чому зараз злам?

Так пока развезли...
Ожидание повышения курса не оправдалось только вчера.

Рынки не реагируют на события мгновенно, у них реакция, как у шахматиста.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:17

Сибарит Загалом, розвинуті ринки реагують миттєво, торгують на новинах, на фактах лише коригують. Мабуть і наш повноцінний МБ швидко б відреагував, але ж наш інерційний готівковий ринок... Цей лаг треба прийняти до уваги, ним можна скористатись
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:26

  Visky написав:Сибарит Так продав вже давно, а те , що я очікував, мало бути вчора, чому зараз злам?

Приват вчера перестал присылать уведомления клиентам о привозе заказаной валюты, многие вчера из-за этого не забрали, привезенная валюта осталась в касах
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:38

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
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🇪🇺EUR 41.00 41.40

🇺🇸USD 41.65 41.90
🇪🇺EUR 41.15 41.50

🇺🇸USD 41.50 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.35
  Visky написав:На чому пішло зниження?

я немного слил... :roll:
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 17:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Шановні, підкажіть, а купюри с арабськими штампами приймають в обмінках? Чи такі купюри не брати не в якому випадку?

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Setsib
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 17:40

  Setsib написав:Шановні, підкажіть, а купюри с арабськими штампами приймають в обмінках? Чи такі купюри не брати не в якому випадку?

Смотрят общее состояние.
1-2 таких штампика вообще норма
Earth Citizen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:14

  Setsib написав:Шановні, підкажіть, а купюри с арабськими штампами приймають в обмінках? Чи такі купюри не брати не в якому випадку?

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Лучше не брать такие.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:14

  Setsib написав:Шановні, підкажіть, а купюри с арабськими штампами приймають в обмінках? Чи такі купюри не брати не в якому випадку?

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То арабы шайтана метят
Investor_K
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