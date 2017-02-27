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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9932993399349935
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 05:44

Валютний ринок у контексті Дс

Мелітополь.
$ 46—47 продаж 48—49
€ 45 продаж 47
Немає безготівкової грн. Місцями додають 10% від суми. Пенси зараз дуже круті. Заробляють кожного місяця додаткові % до пенсії
knoppixx
 
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