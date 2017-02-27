Мелітополь.
$ 46—47 продаж 48—49
€ 45 продаж 47
Немає безготівкової грн. Місцями додають 10% від суми. Пенси зараз дуже круті. Заробляють кожного місяця додаткові % до пенсії
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 вер, 2022 05:44
Валютний ринок у контексті Дс
Мелітополь.
$ 46—47 продаж 48—49
€ 45 продаж 47
Немає безготівкової грн. Місцями додають 10% від суми. Пенси зараз дуже круті. Заробляють кожного місяця додаткові % до пенсії
|