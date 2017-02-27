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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 вер, 2022 05:44
Мелітополь.
$ 46—47 продаж 48—49
€ 45 продаж 47
Немає безготівкової грн. Місцями додають 10% від суми. Пенси зараз дуже круті. Заробляють кожного місяця додаткові % до пенсії
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knoppixx
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Додано: Суб 10 вер, 2022 07:59
Setsib написав:Шановні, підкажіть, а купюри с арабськими штампами приймають в обмінках? Чи такі купюри не брати не в якому випадку?
В банках і в обмінках брали без проблем (штампи були 1-2см).
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Zochan
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Додано: Суб 10 вер, 2022 08:08
Setsib написав:
Шановні, підкажіть, а купюри с арабськими штампами приймають в обмінках? Чи такі купюри не брати не в якому випадку?
Не брати такі, в ЕС такі взагалі складно скинути.
ПС в мене була навіть ціла колекція таких доларів - жодного штампу на арабській, кажуть що це не арабські штампи, а наркодилерські.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 09:15
knoppixx написав:
Мелітополь.
$ 46—47 продаж 48—49
€ 45 продаж 47
Немає безготівкової грн. Місцями додають 10% від суми. Пенси зараз дуже круті. Заробляють кожного місяця додаткові % до пенсії
У чому цінність безготівкової гривні?
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Investor_K
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Додано: Суб 10 вер, 2022 09:32
Zochan написав:
Setsib написав:Шановні, підкажіть, а купюри с арабськими штампами приймають в обмінках? Чи такі купюри не брати не в якому випадку?
В банках і в обмінках брали без проблем (штампи були 1-2см).
теж зливав,за декілька ОП хотів коміс-прийняла Альфа без питань,теж саме з надривами купюр.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 09:36
Investor_K написав: knoppixx написав:
Мелітополь.
$ 46—47 продаж 48—49
€ 45 продаж 47
Немає безготівкової грн. Місцями додають 10% від суми. Пенси зараз дуже круті. Заробляють кожного місяця додаткові % до пенсії
У чому цінність безготівкової гривні?
а попробуйте проехать блокпост с миллионом...
Запорожье
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