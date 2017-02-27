Мелітополь.
$ 46—47 продаж 48—49
€ 45 продаж 47
Немає безготівкової грн. Місцями додають 10% від суми. Пенси зараз дуже круті. Заробляють кожного місяця додаткові % до пенсії
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 вер, 2022 05:44
Валютний ринок у контексті Дс
Мелітополь.
$ 46—47 продаж 48—49
€ 45 продаж 47
Немає безготівкової грн. Місцями додають 10% від суми. Пенси зараз дуже круті. Заробляють кожного місяця додаткові % до пенсії
Додано: Суб 10 вер, 2022 07:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В банках і в обмінках брали без проблем (штампи були 1-2см).
Додано: Суб 10 вер, 2022 08:08
Не брати такі, в ЕС такі взагалі складно скинути.
ПС в мене була навіть ціла колекція таких доларів - жодного штампу на арабській, кажуть що це не арабські штампи, а наркодилерські.
Додано: Суб 10 вер, 2022 09:15
Додано: Суб 10 вер, 2022 09:32
Додано: Суб 10 вер, 2022 09:36
а попробуйте проехать блокпост с миллионом...
Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.30
Додано: Суб 10 вер, 2022 10:14
В Турции к примеру берут аж бегом
Додано: Суб 10 вер, 2022 10:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А какой смысл им их метить?
Додано: Суб 10 вер, 2022 10:21
есть байка что метят копы,но то байка,потому что есть УФ.Еще версия,что метят картели,но смысла в этом тоже нет.Вероятнее всего,что отметки в виде небольших штампиков на долларах обычно ставят сотрудники иностранных банков и обменных пунктов для подтверждения подлинности купюры. В больших масштабах такая практика присутствует в африканских странах.Есть в мире и свободные художники))
Додано: Суб 10 вер, 2022 10:33
За крок до неймовірних думок©
Легко якщо знаєш пароль
(який змінюється двічі на добу)
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Ну що ж - я вже тиждень, як на фронті, після відпустки...
Що помітив вдома:
1. Якщо б не блокпости подекуди і сирени - то, наче, і війни нема...
2. Ціни на продукти бачу високі, що наче, зробили лише для військових зарплат/премій - а як же бути пересічним?(може, це своєрідний стимул вступити пересічним до лав ЗСУ?)
Що помітив на фронті за тиждень по приїзду:
1. Позитив!
Звичайно, не такий, як по новинах/марафону і т.п. - але він таки, відчувається!👍
Наші не поспішають "валити напролом" - і це правильно! Так як в такий спосіб - більше збережуть життів воїнів ЗСУ!👍
Працюємо, наче, справді на виснаження ворога (підриваючи в його тилу підкріплення і т.п.)
2. Як тільки почнемо працювати "гуртом/зі всіма/як одне ціле"(нажаль, за пів року повномаштабної ще не навчились цього/кожен хоче бути генералом - перетягувати ковдру на себе...) - так зразу почуєте в новинах ЗНАЧНІ/кількістні ворожі втрати техніки й живої сили!
Почнемо звільняти/зачищати, чуть не кожен день, якесь нове село!👍
Тод - в будь-якому випадку:
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!!!👍👍👍
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 10 вер, 2022 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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