|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 вер, 2022 10:36
Успіх написав:
Що потітив вдома
не що,а кого))
Полонених не бери,знищуй ворога
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6985
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1422 раз.
- Подякували: 1379 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 10 вер, 2022 10:53
Мизантрóп написав: Успіх написав:
Що потітив вдома
не що,а кого))
Полонених не бери,знищуй ворога
А на обмін по соціальному курсу?
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5295
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 834 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sasha83
, Vorlon
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31124
|33834357
|
|
|1654
|11828861
|
П'ят 09 вер, 2022 18:08
Ой+
|
|7973
|22795207
|
|