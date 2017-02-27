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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9933993499359936
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Що потітив вдома
не що,а кого))
Полонених не бери,знищуй ворога 8)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:53

  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Що потітив вдома
не що,а кого))
Полонених не бери,знищуй ворога 8)

А на обмін по соціальному курсу?
Ой+
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