|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 вер, 2022 10:36
Успіх написав:
Що потітив вдома
не що,а кого))
Полонених не бери,знищуй ворога
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6987
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1422 раз.
- Подякували: 1379 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 10 вер, 2022 10:53
Мизантрóп написав: Успіх написав:
Що потітив вдома
не що,а кого))
Полонених не бери,знищуй ворога
А на обмін по соціальному курсу?
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5295
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 834 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 вер, 2022 11:56
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.30
🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7782
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 2338 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 вер, 2022 12:31
Ваше повідомлення надто коротке.
Востаннє редагувалось копейка
в Суб 10 вер, 2022 12:55, всього редагувалось 2 разів.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 463
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 вер, 2022 12:53
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.30
🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15
Дешеашає
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7749
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 794 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31124
|33847421
|
|
|1654
|11835327
|
П'ят 09 вер, 2022 18:08
Ой+
|
|7973
|22795235
|
|