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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 вер, 2022 10:36
Успіх написав:
Що потітив вдома
не що,а кого))
Полонених не бери,знищуй ворога
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Мизантрóп
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Додано: Суб 10 вер, 2022 10:53
Мизантрóп написав: Успіх написав:
Що потітив вдома
не що,а кого))
Полонених не бери,знищуй ворога
А на обмін по соціальному курсу?
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Ой+
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Додано: Суб 10 вер, 2022 11:56
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.30
🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15
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edvardd
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Додано: Суб 10 вер, 2022 12:53
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.30
🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15
Дешеашає
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Investor_K
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Додано: Суб 10 вер, 2022 15:21
Investor_K написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.30
🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15
Дешеашає
дешевше буде?
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Alex2007
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Додано: Суб 10 вер, 2022 15:46
Alex2007 написав:
буде?
До 38-40 може бути тимчасовий ейфорійний відкат на фоні розвалу ванькоармії, хоча в банках відсутня валюта, то поки що не факт. Навіс депо людей, що не можуть отримати валюту зростає.
Я завтра планую злитися зранку, бо в Чернігові дають 41.70 поки що.
Якщо вдасться відкупити дешевше, прибуток зашлю на волонтерів пороха.
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Zebra
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