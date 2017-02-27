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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9933993499359936
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Що потітив вдома
не що,а кого))
Полонених не бери,знищуй ворога 8)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:53

  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Що потітив вдома
не що,а кого))
Полонених не бери,знищуй ворога 8)

А на обмін по соціальному курсу?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 11:56

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.30

🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 12:53

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.30

🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15

Дешеашає
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 15:21

  Investor_K написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.30

🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15

Дешеашає


дешевше буде? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 15:46

  Alex2007 написав: буде? :mrgreen:

До 38-40 може бути тимчасовий ейфорійний відкат на фоні розвалу ванькоармії, хоча в банках відсутня валюта, то поки що не факт. Навіс депо людей, що не можуть отримати валюту зростає.
Я завтра планую злитися зранку, бо в Чернігові дають 41.70 поки що.

Якщо вдасться відкупити дешевше, прибуток зашлю на волонтерів пороха.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:33

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.30

🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15


а грн. есть? А то вчера в обменнике говорят - курс 41,7, правда грн. в кассе 0000 на Металле на перекрестке
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:55

  Игорь Алексеевич написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.30

🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15


а грн. есть? А то вчера в обменнике говорят - курс 41,7, правда грн. в кассе 0000 на Металле на перекрестке

я когда сливал по 41,6 выдали новыми 1000
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:32

https://m.censor.net/ua/news/3366300/vi ... isk_nemaye
М-даа... Не все успеют слиться))
asti
 
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