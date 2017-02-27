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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 вер, 2022 10:36
Успіх написав:
Що потітив вдома
не що,а кого))
Полонених не бери,знищуй ворога
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Мизантрóп
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Додано: Суб 10 вер, 2022 10:53
Мизантрóп написав: Успіх написав:
Що потітив вдома
не що,а кого))
Полонених не бери,знищуй ворога
А на обмін по соціальному курсу?
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Ой+
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Додано: Суб 10 вер, 2022 11:56
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.30
🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15
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edvardd
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Додано: Суб 10 вер, 2022 12:53
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.30
🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15
Дешеашає
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Investor_K
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Додано: Суб 10 вер, 2022 15:21
Investor_K написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.30
🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15
Дешеашає
дешевше буде?
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Alex2007
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3
Додано: Суб 10 вер, 2022 15:46
Alex2007 написав:
буде?
До 38-40 може бути тимчасовий ейфорійний відкат на фоні розвалу ванькоармії, хоча в банках відсутня валюта, то поки що не факт. Навіс депо людей, що не можуть отримати валюту зростає.
Я завтра планую злитися зранку, бо в Чернігові дають 41.70 поки що.
Якщо вдасться відкупити дешевше, прибуток зашлю на волонтерів пороха.
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2
Додано: Суб 10 вер, 2022 16:33
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.30
🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15
а грн. есть? А то вчера в обменнике говорят - курс 41,7, правда грн. в кассе 0000 на Металле на перекрестке
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:55
Игорь Алексеевич написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.95 41.30
🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15
а грн. есть? А то вчера в обменнике говорят - курс 41,7, правда грн. в кассе 0000 на Металле на перекрестке
я когда сливал по 41,6 выдали новыми 1000
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edvardd
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:32
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asti
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:45
Успіх написав: edvardd написав:
а попробуйте проехать блокпост с миллионом...
Легко
якщо знаєш пароль
(який змінюється двічі на добу)
~~~~~
Ну що ж - я вже тиждень, як на фронті, після відпустки...
Що помітив вдома:
1. Якщо б не блокпости подекуди і сирени - то, наче, і війни нема...
2. Ціни на продукти бачу високі, що наче, зробили лише для військових зарплат/премій - а як же бути пересічним?(може, це своєрідний стимул вступити пересічним до лав ЗСУ?)
Що помітив на фронті за тиждень по приїзду:
1. Позитив!
Звичайно, не такий, як по новинах/марафону і т.п. - але він таки, відчувається!👍
Наші не поспішають "валити напролом" - і це правильно! Так як в такий спосіб - більше збережуть життів воїнів ЗСУ!👍
Працюємо, наче, справді на виснаження ворога (підриваючи в його тилу підкріплення і т.п.)
2. Як тільки почнемо працювати "гуртом/зі всіма/як одне ціле"(нажаль, за пів року повномаштабної ще не навчились цього/кожен хоче бути генералом - перетягувати ковдру на себе...) - так зразу почуєте в новинах ЗНАЧНІ/кількістні ворожі втрати техніки й живої сили!
Почнемо звільняти/зачищати, чуть не кожен день, якесь нове село!👍
Тож - в будь-якому випадку:
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!!!👍👍👍
картковим туристам можна
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flyman
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