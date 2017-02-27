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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 вер, 2022 17:47
Alex2007 написав: Investor_K написав: edvardd написав:
🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15
Дешеашає
дешевше буде?
скупайтесь, глупцьі (с)
чи може, голубцьі, вже забув
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:58
Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!
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asti
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Додано: Суб 10 вер, 2022 18:17
asti написав:
Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!
А Херсон?
А Запорожская АЭС?
А ... ?
Куда он должен падать, этот курс?
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Alex2007
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3
Додано: Суб 10 вер, 2022 18:23
asti написав:
Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!
Не отдупляются в чем?
То что мы возвращаем наши территории - слава ЗСУ, а экономике это как помогает? Или объем долларов как увеличивает?
Я надеюсь что вы первый кто сейчас идет и сдает доллар в обменник, тогда все будет по вашей логике, хоть до фиксированного упремся.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 18:24
Alex2007 написав: asti написав:
Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!
А Херсон?
А Запорожская АЭС?
А ... ?
Куда он должен падать, этот курс?
Вы что, не понимаете ситуацию??
Русские БЕГУТ отовсюду!
В том числе из Донецка и Луганска!
Какой нафиг Херсон??!
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asti
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Додано: Суб 10 вер, 2022 18:29
Наверное, бегут покататься на колесе обозрения, которое сегодня хутин открыл в москве.
Востаннє редагувалось Investor_K
в Суб 10 вер, 2022 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 18:30
asti написав: Alex2007 написав: asti написав:
Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!
А Херсон?
А Запорожская АЭС?
А ... ?
Куда он должен падать, этот курс?
Вы что, не понимаете ситуацию??
Русские БЕГУТ отовсюду!
В том числе из Донецка и Луганска!
Какой нафиг Херсон??!
а ракетная опасность полностью отпала, а корабельные группировки в Черном море, которые пока куда-угодно могут ударить?
вы серьезно думаете, что они просто так сбегут и всё?
пока ихняя техника, находящаяся на территории Украины , не будет полностью уничтожена (или отобрана в пользу ВСУ) и количество их 200х не будет около под 100 тыс - они не угомонятся.
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Alex2007
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Додано: Суб 10 вер, 2022 18:42
Успіх
Привет , Успих .
Читал вас и так мне горько от ваших словоблудий .
И таких тысячи тысяч .....(подбираю слова ) болтунов и сРанных героев .
Я стараюсь таким не отвечать и вам не отвечу .
Медалька , ахфицерская должность - ПИЗДЛО
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холява
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Додано: Суб 10 вер, 2022 18:50
osya1964 написав: BIGor написав: Setsib написав:
Шановні, підкажіть, а купюри с арабськими штампами приймають в обмінках? Чи такі купюри не брати не в якому випадку?
Не брати такі, в ЕС такі взагалі складно скинути.
ПС в мене була навіть ціла колекція таких доларів - жодного штампу на арабській, кажуть що це не арабські штампи, а наркодилерські.
В Турции к примеру берут аж бегом
У меня ни одна обменка и банк не приняли , принял приматовский терминал...
п.с. Я об этом писал тут ранее и фото купюр выкладывал ...
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Додано: Суб 10 вер, 2022 18:52
asti написав:
Странно, почему на таких новостях не падает курс? Люди что, не отдупляются??!
Это Вы не отдупляетесь! Вы же далеко от Харькова,у вас там война по телеграмму идёт. А здесь за вечер снова два обстрела с трупами..*Відправлено з Чату
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