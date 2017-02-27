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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9935993699379938>
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:47

  Alex2007 написав:
  Investor_K написав:
  edvardd написав:🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15

Дешеашає


дешевше буде? :mrgreen:

скупайтесь, глупцьі (с)
чи може, голубцьі, вже забув
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:58

Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:17

  asti написав:Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!


А Херсон?
А Запорожская АЭС?
А ... ?
:roll:

Куда он должен падать, этот курс?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:23

  asti написав:Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!

Не отдупляются в чем?

То что мы возвращаем наши территории - слава ЗСУ, а экономике это как помогает? Или объем долларов как увеличивает?

Я надеюсь что вы первый кто сейчас идет и сдает доллар в обменник, тогда все будет по вашей логике, хоть до фиксированного упремся.
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:24

  Alex2007 написав:
  asti написав:Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!
А Херсон?
А Запорожская АЭС?
А ... ?
:roll:
Куда он должен падать, этот курс?
Вы что, не понимаете ситуацию??
Русские БЕГУТ отовсюду!
В том числе из Донецка и Луганска!
Какой нафиг Херсон??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Наверное, бегут покататься на колесе обозрения, которое сегодня хутин открыл в москве.
Востаннє редагувалось Investor_K в Суб 10 вер, 2022 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:30

  asti написав:
  Alex2007 написав:
  asti написав:Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!
А Херсон?
А Запорожская АЭС?
А ... ?
:roll:
Куда он должен падать, этот курс?
Вы что, не понимаете ситуацию??
Русские БЕГУТ отовсюду!
В том числе из Донецка и Луганска!
Какой нафиг Херсон??!


а ракетная опасность полностью отпала, а корабельные группировки в Черном море, которые пока куда-угодно могут ударить?
вы серьезно думаете, что они просто так сбегут и всё?
пока ихняя техника, находящаяся на территории Украины , не будет полностью уничтожена (или отобрана в пользу ВСУ) и количество их 200х не будет около под 100 тыс - они не угомонятся.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:42

Успіх

Привет , Успих .

Читал вас и так мне горько от ваших словоблудий .
И таких тысячи тысяч .....(подбираю слова ) болтунов и сРанных героев .

Я стараюсь таким не отвечать и вам не отвечу .

Медалька , ахфицерская должность - ПИЗДЛО
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:50

  osya1964 написав:
  BIGor написав:
  Setsib написав:Шановні, підкажіть, а купюри с арабськими штампами приймають в обмінках? Чи такі купюри не брати не в якому випадку?

Не брати такі, в ЕС такі взагалі складно скинути.
ПС в мене була навіть ціла колекція таких доларів - жодного штампу на арабській, кажуть що це не арабські штампи, а наркодилерські.

В Турции к примеру берут аж бегом

У меня ни одна обменка и банк не приняли , принял приматовский терминал...
п.с. Я об этом писал тут ранее и фото купюр выкладывал ...
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:52

  asti написав:Странно, почему на таких новостях не падает курс? Люди что, не отдупляются??!

Это Вы не отдупляетесь! Вы же далеко от Харькова,у вас там война по телеграмму идёт. А здесь за вечер снова два обстрела с трупами..

*Відправлено з Чату
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