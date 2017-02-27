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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9935993699379938
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:59

  Яша написав:
  asti написав:Странно, почему на таких новостях не падает курс? Люди что, не отдупляются??!

Это Вы не отдупляетесь! Вы же далеко от Харькова,у вас там война по телеграмму идёт. А здесь за вечер снова два обстрела с трупами..

Это уже не имеет никакого значения. Уже самый тупоголовый русский солдат понял, что война проиграна. Такого поражения уже не компенсировать, армия деморализована. Единственное, что может изменить ход событий - ядерный удар, но и он, думаю, не остановит бегущую русню//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:05

  asti написав:
  Alex2007 написав:
  asti написав:Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!
А Херсон?
А Запорожская АЭС?
А ... ?
:roll:
Куда он должен падать, этот курс?
Вы что, не понимаете ситуацию??
Русские БЕГУТ отовсюду!
В том числе из Донецка и Луганска!
Какой нафиг Херсон??!

Таким как вы президент сказал - закройте рот и ждите официальных новостей.
И еще раз повторюсь - точкой соприкосновения положения военных действий и укрепления гривны станет подписание полной капитуляции ерефии с освобождением всех территорий.
3134ant
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:06

  asti написав:
  Яша написав:
  asti написав:Странно, почему на таких новостях не падает курс? Люди что, не отдупляются??!

Это Вы не отдупляетесь! Вы же далеко от Харькова,у вас там война по телеграмму идёт. А здесь за вечер снова два обстрела с трупами..

Это уже не имеет никакого значения. Уже самый тупоголовый русский солдат понял, что война проиграна. Такого поражения уже не компенсировать, армия деморализована. Единственное, что может изменить ход событий - ядерный удар, но и он, думаю, не остановит бегущую русню//)

Жизни людей не имеют для вас уже никакого значения? И легко вы и ловко о ядерных ударах размышляете. Вас бы на 0.
3134ant
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