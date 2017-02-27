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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9935993699379938
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:59

  Яша написав:
  asti написав:Странно, почему на таких новостях не падает курс? Люди что, не отдупляются??!

Это Вы не отдупляетесь! Вы же далеко от Харькова,у вас там война по телеграмму идёт. А здесь за вечер снова два обстрела с трупами..

Это уже не имеет никакого значения. Уже самый тупоголовый русский солдат понял, что война проиграна. Такого поражения уже не компенсировать, армия деморализована. Единственное, что может изменить ход событий - ядерный удар, но и он, думаю, не остановит бегущую русню//)
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:05

  asti написав:
  Alex2007 написав:
  asti написав:Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!
А Херсон?
А Запорожская АЭС?
А ... ?
:roll:
Куда он должен падать, этот курс?
Вы что, не понимаете ситуацию??
Русские БЕГУТ отовсюду!
В том числе из Донецка и Луганска!
Какой нафиг Херсон??!

Таким как вы президент сказал - закройте рот и ждите официальных новостей.
И еще раз повторюсь - точкой соприкосновения положения военных действий и укрепления гривны станет подписание полной капитуляции ерефии с освобождением всех территорий.
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:06

  asti написав:
  Яша написав:
  asti написав:Странно, почему на таких новостях не падает курс? Люди что, не отдупляются??!

Это Вы не отдупляетесь! Вы же далеко от Харькова,у вас там война по телеграмму идёт. А здесь за вечер снова два обстрела с трупами..

Это уже не имеет никакого значения. Уже самый тупоголовый русский солдат понял, что война проиграна. Такого поражения уже не компенсировать, армия деморализована. Единственное, что может изменить ход событий - ядерный удар, но и он, думаю, не остановит бегущую русню//)

Жизни людей не имеют для вас уже никакого значения? И легко вы и ловко о ядерных ударах размышляете. Вас бы на 0.
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:19

  холява написав:Успіх

Привет , Успих .

Читал вас и так мне горько от ваших словоблудий .
И таких тысячи тысяч .....(подбираю слова ) болтунов и сРанных героев .

Я стараюсь таким не отвечать и вам не отвечу .

Медалька , ахфицерская должность - ПИЗДЛО

а я вот читаю Вас - и не могу понять, откуда столько желчи?..

не надо поддаваться возрасту - старческое брюзжание не есть хорошо...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:23

  Shaman написав:
  холява написав:Успіх

Привет , Успих .

Читал вас и так мне горько от ваших словоблудий .
И таких тысячи тысяч .....(подбираю слова ) болтунов и сРанных героев .

Я стараюсь таким не отвечать и вам не отвечу .

Медалька , ахфицерская должность - ПИЗДЛО

а я вот читаю Вас - и не могу понять, откуда столько желчи?..

не надо поддаваться возрасту - старческое брюзжание не есть хорошо...

Это такому стилю общения обучали в семинариях моусковского патриархата. А холява - семинарист
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а что с деньгами?

только недельку не посмотрел цифры, а в банковской системе уже 310 ярдов грн.
как любят говорить - пробит психологически важный уровень 300 ярдов :D
а если серьезно, то денег в банковской системе ИМХО многовато.
так что никакие положительные новости не смогут сильно укрепить гривну.

и давно не сравнивал - с вопросом кредитования через ОВДП у государства швах - общий портфель у всех владельцев, кроме НБУ, с начала войны снизился на 50 ярдов грн, из них банки снизили свои вложения на 35 ярдов.

деньги не привлекаются от слова совсем, покупает только НБУ.

и только физики упорно грызут кактус - портфель вырос на 5 ярдов, с 25 до 30.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 10 вер, 2022 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:17

  Shaman написав:
  холява написав:Успіх

Привет , Успих .

Читал вас и так мне горько от ваших словоблудий .
И таких тысячи тысяч .....(подбираю слова ) болтунов и сРанных героев .

Я стараюсь таким не отвечать и вам не отвечу .

Медалька , ахфицерская должность - ПИЗДЛО

а я вот читаю Вас - и не могу понять, откуда столько желчи?..

не надо поддаваться возрасту - старческое брюзжание не есть хорошо...


Маестро якось писав, дозволю собі процитувати:
  холява написав:Я ситуацию не обливаю краской , я ее описываю так как я ее вижу , без эмоций .Просто констатация .

Мабуть не збрехав, це була не фарба.
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:19

  Investor_K написав:
  Shaman написав:а я вот читаю Вас - и не могу понять, откуда столько желчи?..

не надо поддаваться возрасту - старческое брюзжание не есть хорошо...

Это такому стилю общения обучали в семинариях моусковского патриархата. А холява - семинарист


.......всем дожить до ПОБЕДЫ !
Здоровья и хорошей ночи .

Служу Украине , на прошлой неделе проводил погибших 128 горно-пехотной .
Желчь моя ..... только для меня .

Не верю я "успиху ".Потому что сам на войне и многое знаю несколько больше .

Я не старик и не брюзжу .
Пока я на войне и нужен Украине я не считаю себя стариком .

покупал сегодня по 41,75 .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:20

  Shaman написав:а что с деньгами?

только недельку не посмотрел цифры, а в банковской системе уже 310 ярдов грн.
как любят говорить - пробит психологически важный уровень 300 ярдов :D
а если серьезно, то денег в банковской системе ИМХО многовато.
так что никакие положительные новости не смогут сильно укрепить гривну.
а сильно это сколько: до 40, до 38..., 35...??
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Як війна так і мирне життя у всіх було різне – добре б це усвідомлювати не тільки коли це торкнеться тебе особисто, тоді і сутність речей у багатьох буде іншою і цінності життя зміняться.
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