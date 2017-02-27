Додано: Суб 10 вер, 2022 19:47

а что с деньгами?только недельку не посмотрел цифры, а в банковской системе ужеярдов грн.как любят говорить - пробит психологически важный уровень 300 ярдова если серьезно, то денег в банковской системе ИМХО многовато.так что никакие положительные новости не смогут сильно укрепить гривну.и давно не сравнивал - с вопросом кредитования через ОВДП у государства швах - общий портфель у всех владельцев, кроме НБУ, с начала войны снизился наярдов грн, из них банки снизили свои вложения наярдов.деньги не привлекаются от слова совсем, покупает только НБУ.и только физики упорно грызут кактус - портфель вырос на 5 ярдов, с 25 до 30.