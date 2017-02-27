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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9937993899399940>
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:11

  asti написав:
  Shaman написав:а что с деньгами?

только недельку не посмотрел цифры, а в банковской системе уже 310 ярдов грн.
как любят говорить - пробит психологически важный уровень 300 ярдов :D
а если серьезно, то денег в банковской системе ИМХО многовато.
так что никакие положительные новости не смогут сильно укрепить гривну.
а сильно это сколько: до 40, до 38..., 35...??

вообще нисколько - вот есть курс 40, хорошо бы на нем удержаться.

эмиссия сколько у нас - уже 300 ярдов. немного вошли в график, но до конца года план - 400 ярдов выполним, если не перевыполним. чудес не бывает - при сильнодефицитном бюджете и эмиссии - будет инфляция и девальвация. точных цифр не назову, это нелинейные процессы.

пример Штатов не приводить, там эмиссию денег за счет дефицита внешней торговли и статуса мировой валюты выбрасывают за пределы страны - у них уникальная ситуация в этом вопросе.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:13

  Shaman написав:
  холява написав:Успіх
Привет , Успих .
Читал вас и так мне горько от ваших словоблудий .
И таких тысячи тысяч .....(подбираю слова ) болтунов и сРанных героев .
Я стараюсь таким не отвечать и вам не отвечу .
Медалька , ахфицерская должность - ПИЗДЛО
а я вот читаю Вас - и не могу понять, откуда столько желчи?..
не надо поддаваться возрасту - старческое брюзжание не есть хорошо...

Невероятно злобный тип. Как он мог быть врачом...
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:15

  холява написав:
  Investor_K написав:
  Shaman написав:а я вот читаю Вас - и не могу понять, откуда столько желчи?..

не надо поддаваться возрасту - старческое брюзжание не есть хорошо...

Это такому стилю общения обучали в семинариях моусковского патриархата. А холява - семинарист


.......всем дожить до ПОБЕДЫ !
Здоровья и хорошей ночи .

Служу Украине , на прошлой неделе проводил погибших 128 горно-пехотной .
Желчь моя ..... только для меня .

Не верю я "успиху ".Потому что сам на войне и многое знаю несколько больше .

Я не старик и не брюзжу .
Пока я на войне и нужен Украине я не считаю себя стариком .

покупал сегодня по 41,75 .

Успіх несколько бравурно описывает ситуацию, но без негатива, сарказма и злобы - так что не вижу повода для наезда.
а война это всегда очень тяжело - у каждого свой способ оставаться нормальным...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:24

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  холява написав:
  Investor_K написав:
  Shaman написав:а я вот читаю Вас - и не могу понять, откуда столько желчи?..

не надо поддаваться возрасту - старческое брюзжание не есть хорошо...

Это такому стилю общения обучали в семинариях моусковского патриархата. А холява - семинарист


.......всем дожить до ПОБЕДЫ !
Здоровья и хорошей ночи .

Служу Украине , на прошлой неделе проводил погибших 128 горно-пехотной .
Желчь моя ..... только для меня .

Не верю я "успиху ".Потому что сам на войне и многое знаю несколько больше .

Я не старик и не брюзжу .
Пока я на войне и нужен Украине я не считаю себя стариком .

покупал сегодня по 41,75 .

Та ти можеш не вірити... - ніхто ж не заставляє/примушує!

Просто я тобі 100500разів писав, що можу ЛЕГКО тобі довести, що я на фронті!
Накшталт, на землі біля САУшки написати "Успіх", чи такий же напис зробити біля снаряду, чи гільзи до нього... і, зробивши таке фото - викласти його тут!

Та, мені вже якось пофіг, що тут декілька людей не вірить, що я на фронті...

А тим часом - мені ДУЖЕ ПРИЄМНО, що сьогодні, коли я знаходжусь в тилу... - цілий день, переважно, лише наші насипають оркам!👍👍👍
"Атвєтки" - майже нема!

Тож - мені до дупи, чи ти віриш!
Головне - що перемога буде нашою!!!👍
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Накшталт, на землі біля САУшки написати "Успіх", чи такий же напис зробити біля снаряду, чи гільзи до нього... і, зробивши таке фото - викласти його тут!
таке ж може зробити твій сусід зі Львова,що зараз на 0,чи не так?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:35

  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Накшталт, на землі біля САУшки написати "Успіх", чи такий же напис зробити біля снаряду, чи гільзи до нього... і, зробивши таке фото - викласти його тут!
таке ж може зробити твій сусід зі Львова,що зараз на 0,чи не так?

ну нельзя так людям не верить :)
ну или это так - под.бнуть ? ;)

из тех, кто пишет, что воюет, я думаю все там.
просто большинство здесь - или дома, или на Западной, или за границей (и еще вопрос каким способом :D ). и кому-то это муляет ;)

а кого-то раздражает, поскольку повторюсь война на самом деле тяжело - в тылу не понять, что такое часами под обстрелами, или если через тебе идет нескончаемый поток раненых - потери у нас тоже есть.

но я вижу, что все равно не надо срываться на других, - это неправильно, как это не банально звучит...

и вообще, события последних дней оказались неожиданными, но очень воодушевляющими - вот об этом позитиве и надо думать.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:40

ДумайТЕ!©

  холява написав:Успіх

Привет , Успих .

Читал вас и так мне горько от ваших словоблудий .
И таких тысячи тысяч .....(подбираю слова ) болтунов и сРанных героев .

Я стараюсь таким не отвечать и вам не отвечу .

Медалька , ахфицерская должность - ПИЗДЛО

Медалька - буде!
А от яка "офіцерська должность"?
Мені просто доручили "офіцерську роботу" - а НЕ "офіцерську посаду"!
ДумайТЕ!!!
Я - як був, так і залишаюсь - "зв'язковим в арті"!
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:42

  3134ant написав:
  asti написав:Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!

Не отдупляются в чем?

То что мы возвращаем наши территории - слава ЗСУ, а экономике это как помогает? Или объем долларов как увеличивает?

Я надеюсь что вы первый кто сейчас идет и сдает доллар в обменник, тогда все будет по вашей логике, хоть до фиксированного упремся.

Да, валюты это не прибавляет. Гривна печатается без остановки.
Разрушенная инфраструктура, экономика, человеческие жизни и т.д. - остаются, и конца не видно

  3134ant написав:Таким как вы президент сказал - закройте рот и ждите официальных новостей.
И еще раз повторюсь - точкой соприкосновения положения военных действий и укрепления гривны станет подписание полной капитуляции ерефии с освобождением всех территорий.

И репараций под триллион баксов
Earth Citizen
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:48

За крок до перевороту думок©

  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Накшталт, на землі біля САУшки написати "Успіх", чи такий же напис зробити біля снаряду, чи гільзи до нього... і, зробивши таке фото - викласти його тут!
таке ж може зробити твій сусід зі Львова,що зараз на 0,чи не так?

Я вже тут казав якось...
Було б тут так легко прикріпити своє відео, як фото - то я б на раз-два прикріпив би відео з нашими вистрілами і ворожими "приходами"!

Але - не вірте...
Бог і так все бачить і РЕАЛЬНО допомагає мені!👍 А мені цього - цілком достатньо!
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:49

  3134ant написав:
  asti написав:
  Alex2007 написав:А Херсон?
А Запорожская АЭС?
А ... ?
:roll:
Куда он должен падать, этот курс?
Вы что, не понимаете ситуацию??
Русские БЕГУТ отовсюду!
В том числе из Донецка и Луганска!
Какой нафиг Херсон??!

Таким как вы президент сказал - закройте рот и ждите официальных новостей.
И еще раз повторюсь - точкой соприкосновения положения военных действий и укрепления гривны станет подписание полной капитуляции ерефии с освобождением всех территорий.

Він не тільки сказав, а закрив мужиків як своїх власних рабів у резервації.
з.і.
Писати Президент з маленької літери, це виражати зневагу до Президента України.
flyman
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