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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:11
asti написав: Shaman написав:
а что с деньгами?
только недельку не посмотрел цифры, а в банковской системе уже 310
ярдов грн.
как любят говорить - пробит психологически важный уровень 300 ярдов
а если серьезно, то денег в банковской системе ИМХО многовато.
так что никакие положительные новости не смогут сильно укрепить гривну.
а сильно это сколько: до 40, до 38..., 35...??
вообще нисколько - вот есть курс 40, хорошо бы на нем удержаться.
эмиссия сколько у нас - уже 300 ярдов. немного вошли в график, но до конца года план - 400 ярдов выполним, если не перевыполним. чудес не бывает - при сильнодефицитном бюджете и эмиссии - будет инфляция и девальвация. точных цифр не назову, это нелинейные процессы.
пример Штатов не приводить, там эмиссию денег за счет дефицита внешней торговли и статуса мировой валюты выбрасывают за пределы страны - у них уникальная ситуация в этом вопросе.
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Shaman
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:13
Shaman написав: холява написав:Успіх
Привет , Успих .
Читал вас и так мне горько от ваших словоблудий .
И таких тысячи тысяч .....(подбираю слова ) болтунов и сРанных героев .
Я стараюсь таким не отвечать и вам не отвечу .
Медалька , ахфицерская должность - ПИЗДЛО
а я вот читаю Вас - и не могу понять, откуда столько желчи?..
не надо поддаваться возрасту - старческое брюзжание не есть хорошо...
Невероятно злобный тип. Как он мог быть врачом...
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:15
Успіх
холява написав: Investor_K написав: Shaman написав:
а я вот читаю Вас - и не могу понять, откуда столько желчи?..
не надо поддаваться возрасту - старческое брюзжание не есть хорошо...
Это такому стилю общения обучали в семинариях моусковского патриархата. А холява - семинарист
.......всем дожить до ПОБЕДЫ !
Здоровья и хорошей ночи .
Служу Украине , на прошлой неделе проводил погибших 128 горно-пехотной .
Желчь моя ..... только для меня .Не верю я "успиху "
.Потому что сам на войне и многое знаю несколько больше .
Я не старик и не брюзжу .
Пока я на войне и нужен Украине я не считаю себя стариком .
покупал сегодня по 41,75 .
несколько бравурно описывает ситуацию, но без негатива, сарказма и злобы - так что не вижу повода для наезда.
а война это всегда очень тяжело - у каждого свой способ оставаться нормальным...
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Shaman
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:24
холява написав: Investor_K написав: Shaman написав:
а я вот читаю Вас - и не могу понять, откуда столько желчи?..
не надо поддаваться возрасту - старческое брюзжание не есть хорошо...
Это такому стилю общения обучали в семинариях моусковского патриархата. А холява - семинарист
.......всем дожить до ПОБЕДЫ !
Здоровья и хорошей ночи .
Служу Украине , на прошлой неделе проводил погибших 128 горно-пехотной .
Желчь моя ..... только для меня .Не верю я "успиху
".Потому что сам на войне и многое знаю несколько больше .
Я не старик и не брюзжу .
Пока я на войне и нужен Украине я не считаю себя стариком .
покупал сегодня по 41,75 .
Та ти можеш не вірити... - ніхто ж не заставляє/примушує!
Просто я тобі 100500разів писав, що можу ЛЕГКО тобі довести, що я на фронті!
Накшталт, на землі біля САУшки написати "Успіх", чи такий же напис зробити біля снаряду, чи гільзи до нього... і, зробивши таке фото - викласти його тут!
Та, мені вже якось пофіг, що тут декілька людей не вірить, що я на фронті...
А тим часом - мені ДУЖЕ ПРИЄМНО, що сьогодні, коли я знаходжусь в тилу... - цілий день, переважно, лише наші насипають оркам!👍👍👍
"Атвєтки" - майже нема!
Тож - мені до дупи, чи ти віриш!
Головне - що перемога буде нашою!!!👍
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:27
Успіх написав:
Накшталт, на землі біля САУшки написати "Успіх", чи такий же напис зробити біля снаряду, чи гільзи до нього... і, зробивши таке фото - викласти його тут!
таке ж може зробити твій сусід зі Львова,що зараз на 0,чи не так?
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:35
Мизантрóп написав: Успіх написав:
Накшталт, на землі біля САУшки написати "Успіх", чи такий же напис зробити біля снаряду, чи гільзи до нього... і, зробивши таке фото - викласти його тут!
таке ж може зробити твій сусід зі Львова,що зараз на 0,чи не так?
ну нельзя так людям не верить
ну или это так - под.бнуть ?
из тех, кто пишет, что воюет, я думаю все там.
просто большинство здесь - или дома, или на Западной, или за границей (и еще вопрос каким способом
). и кому-то это муляет
а кого-то раздражает, поскольку повторюсь война на самом деле тяжело - в тылу не понять, что такое часами под обстрелами, или если через тебе идет нескончаемый поток раненых - потери у нас тоже есть.
но я вижу, что все равно не надо срываться на других, - это неправильно, как это не банально звучит...
и вообще, события последних дней оказались неожиданными, но очень воодушевляющими - вот об этом позитиве и надо думать.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:40
холява написав:Успіх
Привет , Успих .
Читал вас и так мне горько от ваших словоблудий .
И таких тысячи тысяч .....(подбираю слова ) болтунов и сРанных героев .
Я стараюсь таким не отвечать и вам не отвечу .
Медалька , ахфицерская должность - ПИЗДЛО
Медалька - буде!
А от яка "офіцерська должность"?
Мені просто доручили "офіцерську роботу" - а НЕ "офіцерську посаду"!
ДумайТЕ!!!
Я - як був, так і залишаюсь - "зв'язковим в арті"!
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:42
3134ant написав: asti написав:
Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!
Не отдупляются в чем?
То что мы возвращаем наши территории - слава ЗСУ, а экономике это как помогает? Или объем долларов как увеличивает?
Я надеюсь что вы первый кто сейчас идет и сдает доллар в обменник, тогда все будет по вашей логике, хоть до фиксированного упремся.
Да, валюты это не прибавляет. Гривна печатается без остановки.
Разрушенная инфраструктура, экономика, человеческие жизни и т.д. - остаются, и конца не видно
3134ant написав:
Таким как вы президент сказал - закройте рот и ждите официальных новостей.
И еще раз повторюсь - точкой соприкосновения положения военных действий и укрепления гривны станет подписание полной капитуляции ерефии с освобождением всех территорий.
И репараций под триллион баксов
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:48
Мизантрóп написав: Успіх написав:
Накшталт, на землі біля САУшки написати "Успіх", чи такий же напис зробити біля снаряду, чи гільзи до нього... і, зробивши таке фото - викласти його тут!
таке ж може зробити твій сусід зі Львова,що зараз на 0,чи не так?
Я вже тут казав якось...
Було б тут так легко прикріпити своє відео, як фото - то я б на раз-два прикріпив би відео з нашими вистрілами і ворожими "приходами"!
Але - не вірте...
Бог і так все бачить і РЕАЛЬНО допомагає мені!👍 А мені цього - цілком достатньо!
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:49
3134ant написав: asti написав: Alex2007 написав:
А Херсон?
А Запорожская АЭС?
А ... ?
Куда он должен падать, этот курс?
Вы что, не понимаете ситуацию??
Русские БЕГУТ отовсюду!
В том числе из Донецка и Луганска!
Какой нафиг Херсон??!
Таким как вы президент сказал - закройте рот и ждите официальных новостей.
И еще раз повторюсь - точкой соприкосновения положения военных действий и укрепления гривны станет подписание полной капитуляции ерефии с освобождением всех территорий.
Він не тільки сказав, а закрив мужиків як своїх власних рабів у резервації.
з.і.
Писати Президент з маленької літери, це виражати зневагу до Президента України.
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