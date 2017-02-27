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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9937993899399940
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:55

  Успіх написав:
  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Накшталт, на землі біля САУшки написати "Успіх", чи такий же напис зробити біля снаряду, чи гільзи до нього... і, зробивши таке фото - викласти його тут!
таке ж може зробити твій сусід зі Львова,що зараз на 0,чи не так?

Я вже тут казав якось...
Було б тут так легко прикріпити своє відео, як фото - то я б на раз-два прикріпив би відео з нашими вистрілами і ворожими "приходами"!

Але - не вірте...
Бог і так все бачить і РЕАЛЬНО допомагає мені!👍 А мені цього - цілком достатньо!

Ну як припущення,ти ж можеш свого брата,кума,боржника,що перед тобою в боргу попросити зробити це відео,а сам в ятці продовжувати сдачу давати.Можливо ж таке.Отож.Тому тільки з паспортом)) Бо цуцика з плямою по тєлеку так і не показали :D
А у Холяви чуйка та життєвий досвід 8)
А вірити чи ні - то справа кожного.Багато безхатченків довірливих бачив,але вони щасливі
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:58

  Успіх написав:
  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Накшталт, на землі біля САУшки написати "Успіх", чи такий же напис зробити біля снаряду, чи гільзи до нього... і, зробивши таке фото - викласти його тут!
таке ж може зробити твій сусід зі Львова,що зараз на 0,чи не так?

Я вже тут казав якось...
Було б тут так легко прикріпити своє відео, як фото - то я б на раз-два прикріпив би відео з нашими вистрілами і ворожими "приходами"!

Але - не вірте...
Бог і так все бачить і РЕАЛЬНО допомагає мені!👍 А мені цього - цілком достатньо!

успіх, а ти не подумав, що твоя поведінка на форумі, то є бахвальство, нарцисизм і позерство, просто терплять за те що ти носиш форму ЗСУ.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:02

  Alex2007 написав:а ракетная опасность полностью отпала, а корабельные группировки в Черном море, которые пока куда-угодно могут ударить?
вы серьезно думаете, что они просто так сбегут и всё?
пока ихняя техника, находящаяся на территории Украины , не будет полностью уничтожена (или отобрана в пользу ВСУ) и количество их 200х не будет около под 100 тыс - они не угомонятся.

Ярый нацпредатель Юрий Подоляка считает, что количество военных ВСУ на фронте уже больше, чем российских. 250-300 тысяч против 200 тысяч. Так что без мобилизации в Рашке сухопутные операции уже все. Ваньки увидев много бронетраспортеров и танков которые на них едут, просто разбежались.

Но я тоже считаю, что у Путина есть шанс бомбить Киев ракетами, гиперзвуковыми, но для этого нужно время, непонятно с какой скоростью эти ракеты производятся. А судя по их характеристикам, одна ракета это как производство одного истребителя. Ракета которая разгоняется до 10 Махов, вполне работает на пределе, и технологичные допуски у нее выше чем даже в ракетостроении. Одна сотая миллиметра брака и ракетоноситель - самолет или истребитель на который ее повесят, внештатно самоликвидируются. Одна-две таких самоликвидации и летчки откажутся взлетать. Не все так просто, не все так просто...
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:10

prodigy написав:на жаль не маю можливості потримати цю падлу за горло

коли люди стоять біля вбитих родичів(дітей, батьків) і хата горить чи багатоповерховий будинок зруйнований вщент -це теж викликає радість у дегенератів

радіти негараздам громадян своєї країни,
чи негараздам національної валюти- це ознаки зради
або морального каліцтва

тобі немає бути місця посеред нас
йди до пропагандистів кремля і на їх скотячих пабліках
висловлюй свою звірячу радість,
тварино ти безрога


велике прохання до МОДЕРАТОРІВ

-ознаки шизофренії Зебра проявляє вже не перший раз
і бан на добу -це майже не покарання

треба дати час -підлікуватись або освідомити, що
не можна писати таку гидоту і свідчити відкрито, що ти анті українець


Я вкладався в долар США, тим самим вкладаючи в майбутнє України, зараз через те, що я вкладався в їх економіку, їх ВПК, вони (США) засилають моїй армії озброєння.

А ти вкладався в гривню, в асфальт, в Портнових, ОПЗЖ, батальон Монако та інших зрадників які вільно себе получали усі ці роки і збагачувалися на тобі і тобі подібних. Жожного патрона, жодного бронетранспортера, жоднох ракети не закуплено. Байрактари і ті лише були поставлені, бо ще за контрактами минулої влади.
Ти і такі як ти заткніться. Я тут на форумі усіх попереджав і навидив змістовні аргументи:
- чому не треба вкладатися в гривню і її інструменти
- чому не треба вкладатися в евро
- чому треба купувати було доллар
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:12

  asti написав:Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!

Курс у нас інерційний, більшість людей взагалі ще не зрозуміли що відбулося, навіть якщо почули по новинах, то думають, що звільники пару сел.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:15

  Zebra написав:
prodigy написав:на жаль не маю можливості потримати цю падлу за горло

коли люди стоять біля вбитих родичів(дітей, батьків) і хата горить чи багатоповерховий будинок зруйнований вщент -це теж викликає радість у дегенератів

радіти негараздам громадян своєї країни,
чи негараздам національної валюти- це ознаки зради
або морального каліцтва

тобі немає бути місця посеред нас
йди до пропагандистів кремля і на їх скотячих пабліках
висловлюй свою звірячу радість,
тварино ти безрога


велике прохання до МОДЕРАТОРІВ

-ознаки шизофренії Зебра проявляє вже не перший раз
і бан на добу -це майже не покарання

треба дати час -підлікуватись або освідомити, що
не можна писати таку гидоту і свідчити відкрито, що ти анті українець


Я вкладався в долар США, тим самим вкладаючи в майбутнє України, зараз через те, що я вкладався в їх економіку, їх ВПК, вони (США) засилають моїй армії озброєння.

А ти вкладався в гривню, в асфальт, в Портнових, ОПЗЖ, батальон Монако та інших зрадників які вільно себе получали усі ці роки і збагачувалися на тобі і тобі подібних. Жожного патрона, жодного бронетранспортера, жоднох ракети не закуплено. Байрактари і ті лише були поставлені, бо ще за контрактами минулої влади.
Ти і такі як ти заткніться. Я тут на форумі усіх попереджав і навидив змістовні аргументи:
- чому не треба вкладатися в гривню і її інструменти
- чому не треба вкладатися в евро
- чому треба купувати було доллар

тупі люди, вважають що інші їм винні,
їм кажеш - купляй долар, він тобі - ти панікьор або колаборант або учотка з ольгіно,
а потім - починає, що копитні намахали чесного вундеркінда, і що їх під ніж
flyman
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  #<1 ... 9937993899399940
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