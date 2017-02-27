RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9938993999409941>
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:55

  Успіх написав:
  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Накшталт, на землі біля САУшки написати "Успіх", чи такий же напис зробити біля снаряду, чи гільзи до нього... і, зробивши таке фото - викласти його тут!
таке ж може зробити твій сусід зі Львова,що зараз на 0,чи не так?

Я вже тут казав якось...
Було б тут так легко прикріпити своє відео, як фото - то я б на раз-два прикріпив би відео з нашими вистрілами і ворожими "приходами"!

Але - не вірте...
Бог і так все бачить і РЕАЛЬНО допомагає мені!👍 А мені цього - цілком достатньо!

Ну як припущення,ти ж можеш свого брата,кума,боржника,що перед тобою в боргу попросити зробити це відео,а сам в ятці продовжувати сдачу давати.Можливо ж таке.Отож.Тому тільки з паспортом)) Бо цуцика з плямою по тєлеку так і не показали :D
А у Холяви чуйка та життєвий досвід 8)
А вірити чи ні - то справа кожного.Багато безхатченків довірливих бачив,але вони щасливі
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6993
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1424 раз.
Подякували: 1379 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:58

  Успіх написав:
  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Накшталт, на землі біля САУшки написати "Успіх", чи такий же напис зробити біля снаряду, чи гільзи до нього... і, зробивши таке фото - викласти його тут!
таке ж може зробити твій сусід зі Львова,що зараз на 0,чи не так?

Я вже тут казав якось...
Було б тут так легко прикріпити своє відео, як фото - то я б на раз-два прикріпив би відео з нашими вистрілами і ворожими "приходами"!

Але - не вірте...
Бог і так все бачить і РЕАЛЬНО допомагає мені!👍 А мені цього - цілком достатньо!

успіх, а ти не подумав, що твоя поведінка на форумі, то є бахвальство, нарцисизм і позерство, просто терплять за те що ти носиш форму ЗСУ.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29617
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1425 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:02

  Alex2007 написав:а ракетная опасность полностью отпала, а корабельные группировки в Черном море, которые пока куда-угодно могут ударить?
вы серьезно думаете, что они просто так сбегут и всё?
пока ихняя техника, находящаяся на территории Украины , не будет полностью уничтожена (или отобрана в пользу ВСУ) и количество их 200х не будет около под 100 тыс - они не угомонятся.

Ярый нацпредатель Юрий Подоляка считает, что количество военных ВСУ на фронте уже больше, чем российских. 250-300 тысяч против 200 тысяч. Так что без мобилизации в Рашке сухопутные операции уже все. Ваньки увидев много бронетраспортеров и танков которые на них едут, просто разбежались.

Но я тоже считаю, что у Путина есть шанс бомбить Киев ракетами, гиперзвуковыми, но для этого нужно время, непонятно с какой скоростью эти ракеты производятся. А судя по их характеристикам, одна ракета это как производство одного истребителя. Ракета которая разгоняется до 10 Махов, вполне работает на пределе, и технологичные допуски у нее выше чем даже в ракетостроении. Одна сотая миллиметра брака и ракетоноситель - самолет или истребитель на который ее повесят, внештатно самоликвидируются. Одна-две таких самоликвидации и летчки откажутся взлетать. Не все так просто, не все так просто...
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11662
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1732 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:10

prodigy написав:на жаль не маю можливості потримати цю падлу за горло

коли люди стоять біля вбитих родичів(дітей, батьків) і хата горить чи багатоповерховий будинок зруйнований вщент -це теж викликає радість у дегенератів

радіти негараздам громадян своєї країни,
чи негараздам національної валюти- це ознаки зради
або морального каліцтва

тобі немає бути місця посеред нас
йди до пропагандистів кремля і на їх скотячих пабліках
висловлюй свою звірячу радість,
тварино ти безрога


велике прохання до МОДЕРАТОРІВ

-ознаки шизофренії Зебра проявляє вже не перший раз
і бан на добу -це майже не покарання

треба дати час -підлікуватись або освідомити, що
не можна писати таку гидоту і свідчити відкрито, що ти анті українець


Я вкладався в долар США, тим самим вкладаючи в майбутнє України, зараз через те, що я вкладався в їх економіку, їх ВПК, вони (США) засилають моїй армії озброєння.

А ти вкладався в гривню, в асфальт, в Портнових, ОПЗЖ, батальон Монако та інших зрадників які вільно себе получали усі ці роки і збагачувалися на тобі і тобі подібних. Жожного патрона, жодного бронетранспортера, жоднох ракети не закуплено. Байрактари і ті лише були поставлені, бо ще за контрактами минулої влади.
Ти і такі як ти заткніться. Я тут на форумі усіх попереджав і навидив змістовні аргументи:
- чому не треба вкладатися в гривню і її інструменти
- чому не треба вкладатися в евро
- чому треба купувати було доллар
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11662
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1732 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:12

  asti написав:Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!

Курс у нас інерційний, більшість людей взагалі ще не зрозуміли що відбулося, навіть якщо почули по новинах, то думають, що звільники пару сел.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11662
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1732 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:15

  Zebra написав:
prodigy написав:на жаль не маю можливості потримати цю падлу за горло

коли люди стоять біля вбитих родичів(дітей, батьків) і хата горить чи багатоповерховий будинок зруйнований вщент -це теж викликає радість у дегенератів

радіти негараздам громадян своєї країни,
чи негараздам національної валюти- це ознаки зради
або морального каліцтва

тобі немає бути місця посеред нас
йди до пропагандистів кремля і на їх скотячих пабліках
висловлюй свою звірячу радість,
тварино ти безрога


велике прохання до МОДЕРАТОРІВ

-ознаки шизофренії Зебра проявляє вже не перший раз
і бан на добу -це майже не покарання

треба дати час -підлікуватись або освідомити, що
не можна писати таку гидоту і свідчити відкрито, що ти анті українець


Я вкладався в долар США, тим самим вкладаючи в майбутнє України, зараз через те, що я вкладався в їх економіку, їх ВПК, вони (США) засилають моїй армії озброєння.

А ти вкладався в гривню, в асфальт, в Портнових, ОПЗЖ, батальон Монако та інших зрадників які вільно себе получали усі ці роки і збагачувалися на тобі і тобі подібних. Жожного патрона, жодного бронетранспортера, жоднох ракети не закуплено. Байрактари і ті лише були поставлені, бо ще за контрактами минулої влади.
Ти і такі як ти заткніться. Я тут на форумі усіх попереджав і навидив змістовні аргументи:
- чому не треба вкладатися в гривню і її інструменти
- чому не треба вкладатися в евро
- чому треба купувати було доллар

тупі люди, вважають що інші їм винні,
їм кажеш - купляй долар, він тобі - ти панікьор або колаборант або учотка з ольгіно,
а потім, як просра всі полімери, починає, що копитні намахали чесного вундеркінда, і що їх під ніж за зраду.
Огидно. Мерзость.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29617
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1425 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:43

  Успіх написав:
  холява написав:Успіх

Привет , Успих .

Читал вас и так мне горько от ваших словоблудий .
И таких тысячи тысяч .....(подбираю слова ) болтунов и сРанных героев .

Я стараюсь таким не отвечать и вам не отвечу .

Медалька , ахфицерская должность - ПИЗДЛО

Медалька - буде!
А от яка "офіцерська должность"?
Мені просто доручили "офіцерську роботу" - а НЕ "офіцерську посаду"!
ДумайТЕ!!!
Я - як був, так і залишаюсь - "зв'язковим в арті"!

Вопрос не в этом.
Думаю, что пан холява, хоторый ежедневно по роду своих обязанностей, видит смерть, боль, страх и героизм сквозь сцепленные зубы, просто шокирован такими гусарско-бравурными посланиями с линии фронта.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11437
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1548 раз.
Подякували: 3409 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:54

  flyman написав:
  Zebra написав:
prodigy написав:на жаль не маю можливості потримати цю падлу за горло

коли люди стоять біля вбитих родичів(дітей, батьків) і хата горить чи багатоповерховий будинок зруйнований вщент -це теж викликає радість у дегенератів

радіти негараздам громадян своєї країни,
чи негараздам національної валюти- це ознаки зради
або морального каліцтва

тобі немає бути місця посеред нас
йди до пропагандистів кремля і на їх скотячих пабліках
висловлюй свою звірячу радість,
тварино ти безрога


велике прохання до МОДЕРАТОРІВ

-ознаки шизофренії Зебра проявляє вже не перший раз
і бан на добу -це майже не покарання

треба дати час -підлікуватись або освідомити, що
не можна писати таку гидоту і свідчити відкрито, що ти анті українець


Я вкладався в долар США, тим самим вкладаючи в майбутнє України, зараз через те, що я вкладався в їх економіку, їх ВПК, вони (США) засилають моїй армії озброєння.

А ти вкладався в гривню, в асфальт, в Портнових, ОПЗЖ, батальон Монако та інших зрадників які вільно себе получали усі ці роки і збагачувалися на тобі і тобі подібних. Жожного патрона, жодного бронетранспортера, жоднох ракети не закуплено. Байрактари і ті лише були поставлені, бо ще за контрактами минулої влади.
Ти і такі як ти заткніться. Я тут на форумі усіх попереджав і навидив змістовні аргументи:
- чому не треба вкладатися в гривню і її інструменти
- чому не треба вкладатися в евро
- чому треба купувати було доллар

тупі люди, вважають що інші їм винні,
їм кажеш - купляй долар, він тобі - ти панікьор або колаборант або учотка з ольгіно,
а потім, як просра всі полімери, починає, що копитні намахали чесного вундеркінда, і що їх під ніж за зраду.
Огидно. Мерзость.

ну сказал бы он шо вложился в зелень ради сохранения сбережений. это понятно. но про помошь впк америкосов ради будущего Украины та еще демагогия.
pilker
 
Повідомлень: 199
З нами з: 20.09.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:57

  Успіх написав:Я вже тут казав якось...
Було б тут так легко прикріпити своє відео, як фото - то я б на раз-два прикріпив би відео з нашими вистрілами і ворожими "приходами"!

Але - не вірте...
Бог і так все бачить і РЕАЛЬНО допомагає мені!👍 А мені цього - цілком достатньо!

Відео на ютубі легко розмістити, а сюди прикріпляється на раз-два.
AndriyQ
 
Повідомлень: 22
З нами з: 04.07.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 23:00

  pilker написав:ну сказал бы он шо вложился в зелень ради сохранения сбережений. это понятно. но про помошь впк америкосов ради будущего Украины та еще демагогия.

Можно ещё палить газ с открытыми форточками, чтоб россиянам меньше досталось
Earth Citizen
 
Повідомлень: 12
З нами з: 29.08.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9938993999409941>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 164, 165, 166
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1657 11855734
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 вер, 2022 13:59
ЛАД
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3111, 3112, 3113
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31124 33895732
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 вер, 2022 09:38
AndriyQ
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7973 22795326
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 11:34
2daphne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (279)
11.09.2022 00:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.