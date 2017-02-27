|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Суб 10 вер, 2022 21:55
Успіх написав: Мизантрóп написав: Успіх написав:
Накшталт, на землі біля САУшки написати "Успіх", чи такий же напис зробити біля снаряду, чи гільзи до нього... і, зробивши таке фото - викласти його тут!
таке ж може зробити твій сусід зі Львова,що зараз на 0,чи не так?
Я вже тут казав якось...
Було б тут так легко прикріпити своє відео, як фото - то я б на раз-два прикріпив би відео з нашими вистрілами і ворожими "приходами"!
Але - не вірте...
Бог і так все бачить і РЕАЛЬНО допомагає мені!👍 А мені цього - цілком достатньо!
Ну як припущення,ти ж можеш свого брата,кума,боржника,що перед тобою в боргу попросити зробити це відео,а сам в ятці продовжувати сдачу давати.Можливо ж таке.Отож.Тому тільки з паспортом)) Бо цуцика з плямою по тєлеку так і не показали
А у Холяви чуйка та життєвий досвід
А вірити чи ні - то справа кожного.Багато безхатченків довірливих бачив,але вони щасливі
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6993
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1424 раз.
- Подякували: 1379 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 10 вер, 2022 21:58
Успіх написав: Мизантрóп написав: Успіх написав:
Накшталт, на землі біля САУшки написати "Успіх", чи такий же напис зробити біля снаряду, чи гільзи до нього... і, зробивши таке фото - викласти його тут!
таке ж може зробити твій сусід зі Львова,що зараз на 0,чи не так?
Я вже тут казав якось...
Було б тут так легко прикріпити своє відео, як фото - то я б на раз-два прикріпив би відео з нашими вистрілами і ворожими "приходами"!
Але - не вірте...
Бог і так все бачить і РЕАЛЬНО допомагає мені!👍 А мені цього - цілком достатньо!
успіх, а ти не подумав, що твоя поведінка на форумі, то є бахвальство, нарцисизм і позерство, просто терплять за те що ти носиш форму ЗСУ.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29617
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1425 раз.
- Подякували: 2549 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 10 вер, 2022 22:02
Alex2007 написав:
а ракетная опасность полностью отпала, а корабельные группировки в Черном море, которые пока куда-угодно могут ударить?
вы серьезно думаете, что они просто так сбегут и всё?
пока ихняя техника, находящаяся на территории Украины , не будет полностью уничтожена (или отобрана в пользу ВСУ) и количество их 200х не будет около под 100 тыс - они не угомонятся.
Ярый нацпредатель Юрий Подоляка считает, что количество военных ВСУ на фронте уже больше, чем российских. 250-300 тысяч против 200 тысяч. Так что без мобилизации в Рашке сухопутные операции уже все. Ваньки увидев много бронетраспортеров и танков которые на них едут, просто разбежались.
Но я тоже считаю, что у Путина есть шанс бомбить Киев ракетами, гиперзвуковыми, но для этого нужно время, непонятно с какой скоростью эти ракеты производятся. А судя по их характеристикам, одна ракета это как производство одного истребителя. Ракета которая разгоняется до 10 Махов, вполне работает на пределе, и технологичные допуски у нее выше чем даже в ракетостроении. Одна сотая миллиметра брака и ракетоноситель - самолет или истребитель на который ее повесят, внештатно самоликвидируются. Одна-две таких самоликвидации и летчки откажутся взлетать. Не все так просто, не все так просто...
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11662
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1732 раз.
- Подякували: 2555 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 10 вер, 2022 22:10
prodigy написав:на жаль не маю можливості потримати цю падлу за горло
коли люди стоять біля вбитих родичів(дітей, батьків) і хата горить чи багатоповерховий будинок зруйнований вщент -це теж викликає радість у дегенератів
радіти негараздам громадян своєї країни,
чи негараздам національної валюти- це ознаки зради
або морального каліцтва
тобі немає бути місця посеред нас
йди до пропагандистів кремля і на їх скотячих пабліках
висловлюй свою звірячу радість,
тварино ти безрога
велике прохання до МОДЕРАТОРІВ
-ознаки шизофренії Зебра проявляє вже не перший раз
і бан на добу -це майже не покарання
треба дати час -підлікуватись або освідомити, що
не можна писати таку гидоту і свідчити відкрито, що ти анті українець
Я вкладався в долар США, тим самим вкладаючи в майбутнє України, зараз через те, що я вкладався в їх економіку, їх ВПК, вони (США) засилають моїй армії озброєння.
А ти вкладався в гривню, в асфальт, в Портнових, ОПЗЖ, батальон Монако та інших зрадників які вільно себе получали усі ці роки і збагачувалися на тобі і тобі подібних. Жожного патрона, жодного бронетранспортера, жоднох ракети не закуплено. Байрактари і ті лише були поставлені, бо ще за контрактами минулої влади.
Ти і такі як ти заткніться. Я тут на форумі усіх попереджав і навидив змістовні аргументи:
- чому не треба вкладатися в гривню і її інструменти
- чому не треба вкладатися в евро
- чому треба купувати було доллар
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11662
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1732 раз.
- Подякували: 2555 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 10 вер, 2022 22:12
asti написав:
Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!
Курс у нас інерційний, більшість людей взагалі ще не зрозуміли що відбулося, навіть якщо почули по новинах, то думають, що звільники пару сел.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11662
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1732 раз.
- Подякували: 2555 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 10 вер, 2022 22:15
Zebra написав:
prodigy написав:на жаль не маю можливості потримати цю падлу за горло
коли люди стоять біля вбитих родичів(дітей, батьків) і хата горить чи багатоповерховий будинок зруйнований вщент -це теж викликає радість у дегенератів
радіти негараздам громадян своєї країни,
чи негараздам національної валюти- це ознаки зради
або морального каліцтва
тобі немає бути місця посеред нас
йди до пропагандистів кремля і на їх скотячих пабліках
висловлюй свою звірячу радість,
тварино ти безрога
велике прохання до МОДЕРАТОРІВ
-ознаки шизофренії Зебра проявляє вже не перший раз
і бан на добу -це майже не покарання
треба дати час -підлікуватись або освідомити, що
не можна писати таку гидоту і свідчити відкрито, що ти анті українець
Я вкладався в долар США, тим самим вкладаючи в майбутнє України, зараз через те, що я вкладався в їх економіку, їх ВПК, вони (США) засилають моїй армії озброєння.
А ти вкладався в гривню, в асфальт, в Портнових, ОПЗЖ, батальон Монако та інших зрадників які вільно себе получали усі ці роки і збагачувалися на тобі і тобі подібних. Жожного патрона, жодного бронетранспортера, жоднох ракети не закуплено. Байрактари і ті лише були поставлені, бо ще за контрактами минулої влади.
Ти і такі як ти заткніться. Я тут на форумі усіх попереджав і навидив змістовні аргументи:
- чому не треба вкладатися в гривню і її інструменти
- чому не треба вкладатися в евро
- чому треба купувати було доллар
тупі люди, вважають що інші їм винні,
їм кажеш - купляй долар, він тобі - ти панікьор або колаборант або учотка з ольгіно,
а потім, як просра всі полімери, починає, що копитні намахали чесного вундеркінда, і що їх під ніж за зраду.
Огидно. Мерзость.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29617
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1425 раз.
- Подякували: 2549 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 10 вер, 2022 22:43
Успіх написав: холява написав:Успіх
Привет , Успих .
Читал вас и так мне горько от ваших словоблудий .
И таких тысячи тысяч .....(подбираю слова ) болтунов и сРанных героев .
Я стараюсь таким не отвечать и вам не отвечу .
Медалька , ахфицерская должность - ПИЗДЛО
Медалька - буде!
А от яка "офіцерська должность"?
Мені просто доручили "офіцерську роботу" - а НЕ "офіцерську посаду"!
ДумайТЕ!!!
Я - як був, так і залишаюсь - "зв'язковим в арті"!
Вопрос не в этом.
Думаю, что пан холява, хоторый ежедневно по роду своих обязанностей, видит смерть, боль, страх и героизм сквозь сцепленные зубы, просто шокирован такими гусарско-бравурными посланиями с линии фронта.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11437
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1548 раз.
- Подякували: 3409 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 10 вер, 2022 22:54
flyman написав: Zebra написав:
prodigy написав:на жаль не маю можливості потримати цю падлу за горло
коли люди стоять біля вбитих родичів(дітей, батьків) і хата горить чи багатоповерховий будинок зруйнований вщент -це теж викликає радість у дегенератів
радіти негараздам громадян своєї країни,
чи негараздам національної валюти- це ознаки зради
або морального каліцтва
тобі немає бути місця посеред нас
йди до пропагандистів кремля і на їх скотячих пабліках
висловлюй свою звірячу радість,
тварино ти безрога
велике прохання до МОДЕРАТОРІВ
-ознаки шизофренії Зебра проявляє вже не перший раз
і бан на добу -це майже не покарання
треба дати час -підлікуватись або освідомити, що
не можна писати таку гидоту і свідчити відкрито, що ти анті українець
Я вкладався в долар США, тим самим вкладаючи в майбутнє України, зараз через те, що я вкладався в їх економіку, їх ВПК, вони (США) засилають моїй армії озброєння.
А ти вкладався в гривню, в асфальт, в Портнових, ОПЗЖ, батальон Монако та інших зрадників які вільно себе получали усі ці роки і збагачувалися на тобі і тобі подібних. Жожного патрона, жодного бронетранспортера, жоднох ракети не закуплено. Байрактари і ті лише були поставлені, бо ще за контрактами минулої влади.
Ти і такі як ти заткніться. Я тут на форумі усіх попереджав і навидив змістовні аргументи:
- чому не треба вкладатися в гривню і її інструменти
- чому не треба вкладатися в евро
- чому треба купувати було доллар
тупі люди, вважають що інші їм винні,
їм кажеш - купляй долар, він тобі - ти панікьор або колаборант або учотка з ольгіно,
а потім, як просра всі полімери, починає, що копитні намахали чесного вундеркінда, і що їх під ніж за зраду.
Огидно. Мерзость.
ну сказал бы он шо вложился в зелень ради сохранения сбережений. это понятно. но про помошь впк америкосов ради будущего Украины та еще демагогия.
-
pilker
-
-
- Повідомлень: 199
- З нами з: 20.09.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 вер, 2022 22:57
Успіх написав:
Я вже тут казав якось...
Було б тут так легко прикріпити своє відео, як фото - то я б на раз-два прикріпив би відео з нашими вистрілами і ворожими "приходами"!
Але - не вірте...
Бог і так все бачить і РЕАЛЬНО допомагає мені!👍 А мені цього - цілком достатньо!
Відео на ютубі легко розмістити, а сюди прикріпляється на раз-два.
-
AndriyQ
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 04.07.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 вер, 2022 23:00
pilker написав:
ну сказал бы он шо вложился в зелень ради сохранения сбережений. это понятно. но про помошь впк америкосов ради будущего Украины та еще демагогия.
Можно ещё палить газ с открытыми форточками, чтоб россиянам меньше досталось
-
Earth Citizen
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 29.08.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1657
|11855734
|
Суб 10 вер, 2022 13:59
ЛАД
|
|31124
|33895732
|
|
|7973
|22795326
|
|