Додано: Суб 10 вер, 2022 22:10

prodigy написав: на жаль не маю можливості потримати цю падлу за горло



коли люди стоять біля вбитих родичів(дітей, батьків) і хата горить чи багатоповерховий будинок зруйнований вщент -це теж викликає радість у дегенератів



радіти негараздам громадян своєї країни,

чи негараздам національної валюти- це ознаки зради

або морального каліцтва



тобі немає бути місця посеред нас

йди до пропагандистів кремля і на їх скотячих пабліках

висловлюй свою звірячу радість,

тварино ти безрога





велике прохання до МОДЕРАТОРІВ



-ознаки шизофренії Зебра проявляє вже не перший раз

і бан на добу -це майже не покарання



треба дати час -підлікуватись або освідомити, що

не можна писати таку гидоту і свідчити відкрито, що ти анті українець

Я вкладався в долар США, тим самим вкладаючи в майбутнє України, зараз через те, що я вкладався в їх економіку, їх ВПК, вони (США) засилають моїй армії озброєння.А ти вкладався в гривню, в асфальт, в Портнових, ОПЗЖ, батальон Монако та інших зрадників які вільно себе получали усі ці роки і збагачувалися на тобі і тобі подібних. Жожного патрона, жодного бронетранспортера, жоднох ракети не закуплено. Байрактари і ті лише були поставлені, бо ще за контрактами минулої влади.Ти і такі як ти заткніться. Я тут на форумі усіх попереджав і навидив змістовні аргументи:- чому не треба вкладатися в гривню і її інструменти- чому не треба вкладатися в евро- чому треба купувати було доллар