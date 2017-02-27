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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9938993999409941
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 23:16

  pilker написав:ну сказал бы он шо вложился в зелень ради сохранения сбережений. это понятно. но про помошь впк америкосов ради будущего Украины та еще демагогия.

Те кто скупали и хомячики доллары, создали из США гегемона, благодаря тому, что мы держим их бумажки, они имеют возможность поставлять нам Химарс. Это все звенья одной цепи. Конечно утрированно, но глупо этого не видеть. Украинцы как минимум держатели 2-3% наличности выпущенной в обращение Америкой. Каждая купленная сотка килобаксов (считай отдолженные США свои результаты трудов) = одна ракета Химарс.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 00:15

  Zebra написав:Те кто скупали и хомячики доллары, создали из США гегемона, благодаря тому, что мы держим их бумажки, они имеют возможность поставлять нам Химарс. Это все звенья одной цепи. Конечно утрированно, но глупо этого не видеть. Украинцы как минимум держатели 2-3% наличности выпущенной в обращение Америкой. Каждая купленная сотка килобаксов (считай отдолженные США свои результаты трудов) = одна ракета Химарс.

хомяки сделали из штатов гегемона. все, для меня достаточно. )
pilker
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 00:57

  pilker написав:
  Zebra написав:Те кто скупали и хомячики доллары, создали из США гегемона, благодаря тому, что мы держим их бумажки, они имеют возможность поставлять нам Химарс. Это все звенья одной цепи. Конечно утрированно, но глупо этого не видеть. Украинцы как минимум держатели 2-3% наличности выпущенной в обращение Америкой. Каждая купленная сотка килобаксов (считай отдолженные США свои результаты трудов) = одна ракета Химарс.

хомяки сделали из штатов гегемона. все, для меня достаточно. )

А чем Китай не хомяк? Нахомячил триллионы USD, а это между прочим 5-10 военных бюджетов США. Спасибо Китаю за Химарсы, он основной инвестор.
Узколобых конечно сейчас распирает, что сделали ставку не на ту валюту, воспринимая мочу за росу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 01:27

  Shaman написав:
  холява написав:Успіх

Привет , Успих .

Читал вас и так мне горько от ваших словоблудий .
И таких тысячи тысяч .....(подбираю слова ) болтунов и сРанных героев .

Я стараюсь таким не отвечать и вам не отвечу .

Медалька , ахфицерская должность - ПИЗДЛО

а я вот читаю Вас - и не могу понять, откуда столько желчи?..

не надо поддаваться возрасту - старческое брюзжание не есть хорошо...

Долярчик усіх задовбав ще багато років тому. Мабуть, він в бані у більшості. Пустобрьох...
sergey_sryvkin
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