|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 вер, 2022 23:16
pilker написав:
ну сказал бы он шо вложился в зелень ради сохранения сбережений. это понятно. но про помошь впк америкосов ради будущего Украины та еще демагогия.
Те кто скупали и хомячики доллары, создали из США гегемона, благодаря тому, что мы держим их бумажки, они имеют возможность поставлять нам Химарс. Это все звенья одной цепи. Конечно утрированно, но глупо этого не видеть. Украинцы как минимум держатели 2-3% наличности выпущенной в обращение Америкой. Каждая купленная сотка килобаксов (считай отдолженные США свои результаты трудов) = одна ракета Химарс.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11664
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1732 раз.
- Подякували: 2555 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 11 вер, 2022 00:15
Zebra написав:
Те кто скупали и хомячики доллары, создали из США гегемона, благодаря тому, что мы держим их бумажки, они имеют возможность поставлять нам Химарс. Это все звенья одной цепи. Конечно утрированно, но глупо этого не видеть. Украинцы как минимум держатели 2-3% наличности выпущенной в обращение Америкой. Каждая купленная сотка килобаксов (считай отдолженные США свои результаты трудов) = одна ракета Химарс.
хомяки сделали из штатов гегемона. все, для меня достаточно. )
-
pilker
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 20.09.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 вер, 2022 00:57
pilker написав: Zebra написав:
Те кто скупали и хомячики доллары, создали из США гегемона, благодаря тому, что мы держим их бумажки, они имеют возможность поставлять нам Химарс. Это все звенья одной цепи. Конечно утрированно, но глупо этого не видеть. Украинцы как минимум держатели 2-3% наличности выпущенной в обращение Америкой. Каждая купленная сотка килобаксов (считай отдолженные США свои результаты трудов) = одна ракета Химарс.
хомяки сделали из штатов гегемона. все, для меня достаточно. )
А чем Китай не хомяк? Нахомячил триллионы USD, а это между прочим 5-10 военных бюджетов США. Спасибо Китаю за Химарсы, он основной инвестор.
Узколобых конечно сейчас распирает, что сделали ставку не на ту валюту, воспринимая мочу за росу.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11664
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1732 раз.
- Подякували: 2555 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 11 вер, 2022 01:27
Shaman написав: холява написав:Успіх
Привет , Успих .
Читал вас и так мне горько от ваших словоблудий .
И таких тысячи тысяч .....(подбираю слова ) болтунов и сРанных героев .
Я стараюсь таким не отвечать и вам не отвечу .
Медалька , ахфицерская должность - ПИЗДЛО
а я вот читаю Вас - и не могу понять, откуда столько желчи?..
не надо поддаваться возрасту - старческое брюзжание не есть хорошо...
Долярчик усіх задовбав ще багато років тому. Мабуть, він в бані у більшості. Пустобрьох...
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1036
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 387 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 11 вер, 2022 06:28
Долярчик, не звертай увагу на всяких заздрисників.
Роби свою справу та викладай новини з фронту, а ми віддячемо плюсиками.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2068
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2354 раз.
- Подякували: 312 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 вер, 2022 07:37
Огромное спасибо людям ( покупающим валюту на пиках )*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 504
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 вер, 2022 07:39
antey1969 написав: Успіх написав: холява написав:Успіх
Привет , Успих .
Читал вас и так мне горько от ваших словоблудий .
И таких тысячи тысяч .....(подбираю слова ) болтунов и сРанных героев .
Я стараюсь таким не отвечать и вам не отвечу .
Медалька , ахфицерская должность - ПИЗДЛО
Медалька - буде!
А от яка "офіцерська должность"?
Мені просто доручили "офіцерську роботу" - а НЕ "офіцерську посаду"!
ДумайТЕ!!!
Я - як був, так і залишаюсь - "зв'язковим в арті"!
Вопрос не в этом.
Думаю, что пан холява, хоторый ежедневно по роду своих обязанностей, видит смерть, боль, страх и героизм сквозь сцепленные зубы, просто шокирован такими гусарско-бравурными посланиями с линии фронта.
Думаю, що причина його невіри/недовіри в тому, що він(можливо) переважно має справу з хлопцями з піхоти. А там - реально "пекельне пекло"!
Я - по декілька разів на тиждень чую, як в піхоті, яка перед нами - то про 300х, то про 200х...
А в нашій арт-батареї - за пів року, лише 1 - 200й і 1 - 300й... - ну і одна контузія була.
Звичайно, що були шанси значно поповнити цей список - але нас РЕАЛЬНО береже Бог!
Якийсь потужний ангел-охоронець над нами є!👍👍👍
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3895
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 614 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
Додано: Нед 11 вер, 2022 07:47
Хомякоид написав:
Долярчик, не звертай увагу на всяких заздрисників.
Роби свою справу та викладай новини з фронту, а ми віддячемо плюсиками.
Та ті заздристуни мені пох - їх треба просто посилати в напрямку руського корабля!
Диванні строчилки
- що з них візьмеш
===
А новини з фронту реально позитивні 👍 не тільки десь там по інших напрямках фронту - а вже і в "нашому квадраті"!👍
Що вже в тилу(де я на моменті) чути лише "працю наших"! А раніше - було чути і регулярну "атвєтку"!
Тож, маю велику надію, що підорашистські окупанти уйоПують в напрямку свого ж корабля!
Все буде Україна!👍👍👍
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3895
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 614 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
Додано: Нед 11 вер, 2022 08:04
Успіх написав:
Диванні строчилки
- що з них візьмеш
Це твоє відношення до всіх нас - не надто високо ти злетіло? Дивись щоб потім не було боляче падати. Не забувай що ці диванні строчилки також воюють, але в тилу на економічному фронті який наразі теж не надто легкий, працюючи і платячи податки і просто віддаючи кошти на ЗСУ щоб твій писок був наїджениий і напоєний, тиму засунь свою пиху куди подалі.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5666
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6333 раз.
- Подякували: 2855 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 11 вер, 2022 08:13
Zebra написав:
prodigy написав:на жаль не маю можливості потримати цю падлу за горло
коли люди стоять біля вбитих родичів(дітей, батьків) і хата горить чи багатоповерховий будинок зруйнований вщент -це теж викликає радість у дегенератів
радіти негараздам громадян своєї країни,
чи негараздам національної валюти- це ознаки зради
або морального каліцтва
тобі немає бути місця посеред нас
йди до пропагандистів кремля і на їх скотячих пабліках
висловлюй свою звірячу радість,
тварино ти безрога
велике прохання до МОДЕРАТОРІВ
-ознаки шизофренії Зебра проявляє вже не перший раз
і бан на добу -це майже не покарання
треба дати час -підлікуватись або освідомити, що
не можна писати таку гидоту і свідчити відкрито, що ти анті українець
Я вкладався в долар США, тим самим вкладаючи в майбутнє України, зараз через те, що я вкладався в їх економіку, їх ВПК, вони (США) засилають моїй армії озброєння.
А ти вкладався в гривню, в асфальт, в Портнових, ОПЗЖ, батальон Монако та інших зрадників які вільно себе получали усі ці роки і збагачувалися на тобі і тобі подібних. Жожного патрона, жодного бронетранспортера, жоднох ракети не закуплено. Байрактари і ті лише були поставлені, бо ще за контрактами минулої влади.
Ти і такі як ти заткніться. Я тут на форумі усіх попереджав і навидив змістовні аргументи:
- чому не треба вкладатися в гривню і її інструменти
- чому не треба вкладатися в евро
- чому треба купувати було доллар
пофіг во що ти вкладався взагалі
ти пишеш що радієш коли прості люди (не багатії, а якщо і багатії???) бідкаються і втрачають накопичення (також майно), ти просто маленький невихований жлоб
про ракети і патрони ти притягнув як виправдання убогості своїх думок
звісно ти не маєш відношення до християн , відкрою для тебе
Зловті́ха — задоволення від невдач інших. Зловтіха залежить від заздрості, при чому рівень заздрості може передбачити рівень зловтіхи.
Зловтіха – тяжкий гріх. Хоч і не потрапив до семи смертних. Радіти, коли іншому погано, доволі ницо.
ти невдаха по життю і ти ніколи не будеш щасливий, тому що твоя заздрість до інших не дає тобі думати позитивно ...
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8398
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3051 раз.
- Подякували: 3021 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1657
|11872086
|
Суб 10 вер, 2022 13:59
ЛАД
|
|31124
|33912236
|
|
|7973
|22795390
|
|