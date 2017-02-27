https://youtu.be/fJBMfuRPoiQ
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 вер, 2022 08:24
https://youtu.be/fJBMfuRPoiQ
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 11 вер, 2022 08:26
https://youtu.be/DQiZlVxwH-U
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 11 вер, 2022 08:29
Все ж дуже просто!©
Зовсім не до всіх, а лише до деяких "диванних строчилок"!
Які тільки кукурікають з диванів, а піти на фронт - очко жим-жим!
Тож, якщо ти себе до них відносиш - то це твоє рішення!
А всім волонтерам і тим, які регулярно діляться своїми коштами з ЗСУ - тільки великий "респект і уважуха!"©
Додано: Нед 11 вер, 2022 08:33
Слышь ты, очко. На ЗСУ почему не донатишь?
Додано: Нед 11 вер, 2022 08:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
патамушо получается сам собе)) Нема сенсу
Лучше застолбится у Суркисов
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 11 вер, 2022 08:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 вер, 2022 08:38
Ему самому себе чтоли донатить?
Додано: Нед 11 вер, 2022 08:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ти занадто пихатий тим що тебе силою загребли на фронт і цим хизуєшся перед всіма тут. Ті герої які пішли ДОБРОВОЛЬНО не хизуються, а просто воюють, тому холява і нагороджує тебе заслуженими епітетами. Щодо мене особисто, то я вже тут писав, що на другий день війни пішов ДОБРОВОЛЬНО у військову частину, тому прикуси свого пустпорожнього язика. Пам'ятаєш такого героя Семенченко в 2014 році? Як його на руках носили і мало не в дупу цілували, бо нібито герой, а пройшло трішки часу і почали плюватися чуючи його прізвище, от мені ця ситуація нагадує історію з тобою, пам'ятай про це і будь людиною.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 11 вер, 2022 08:49, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 11 вер, 2022 08:47
https://gidonline.io/film/top-gan-meverik/
*Відправлено з Чату
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