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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9939994099419942
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 08:24

https://youtu.be/fJBMfuRPoiQ

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sani_2012
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https://youtu.be/DQiZlVxwH-U

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Все ж дуже просто!©

  Василь-Рівне написав:Це твоє відношення до всіх нас

Зовсім не до всіх, а лише до деяких "диванних строчилок"!
Які тільки кукурікають з диванів, а піти на фронт - очко жим-жим!
Тож, якщо ти себе до них відносиш - то це твоє рішення! ;)

А всім волонтерам і тим, які регулярно діляться своїми коштами з ЗСУ - тільки великий "респект і уважуха!"©
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 08:33

  Успіх написав:
  Василь-Рівне написав:Це твоє відношення до всіх нас

Зовсім не до всіх, а лише до деяких "диванних строчилок"!
Які тільки кукурікають з диванів, а піти на фронт - очко жим-жим!
Тож, якщо ти себе до них відносиш - то це твоє рішення! ;)

А всім волонтерам і тим, як регулярно діляться своїми коштами з ЗСУ - тільки великий "респект і уважуха!"©

Слышь ты, очко. На ЗСУ почему не донатишь?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 08:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:На ЗСУ почему не донатишь?
патамушо получается сам собе)) Нема сенсу :lol:
Лучше застолбится у Суркисов :mrgreen:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 11 вер, 2022 08:39, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 08:38

  Investor_K написав:
  Успіх написав:
  Василь-Рівне написав:Це твоє відношення до всіх нас

Зовсім не до всіх, а лише до деяких "диванних строчилок"!
Які тільки кукурікають з диванів, а піти на фронт - очко жим-жим!
Тож, якщо ти себе до них відносиш - то це твоє рішення! ;)

А всім волонтерам і тим, як регулярно діляться своїми коштами з ЗСУ - тільки великий "респект і уважуха!"©

Слышь ты, очко. На ЗСУ почему не донатишь?

Ему самому себе чтоли донатить? :D
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 08:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Які тільки кукурікають з диванів, а піти на фронт - очко жим-жим!
Тож, якщо ти себе до них відносиш - то це твоє рішення! ;)

Ти занадто пихатий тим що тебе силою загребли на фронт і цим хизуєшся перед всіма тут. Ті герої які пішли ДОБРОВОЛЬНО не хизуються, а просто воюють, тому холява і нагороджує тебе заслуженими епітетами. Щодо мене особисто, то я вже тут писав, що на другий день війни пішов ДОБРОВОЛЬНО у військову частину, тому прикуси свого пустпорожнього язика. Пам'ятаєш такого героя Семенченко в 2014 році? Як його на руках носили і мало не в дупу цілували, бо нібито герой, а пройшло трішки часу і почали плюватися чуючи його прізвище, от мені ця ситуація нагадує історію з тобою, пам'ятай про це і будь людиною.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 11 вер, 2022 08:49, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 08:47

https://gidonline.io/film/top-gan-meverik/

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