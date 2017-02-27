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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 вер, 2022 17:47
Alex2007 написав: Investor_K написав: edvardd написав:
🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.85 41.15
Дешеашає
дешевше буде?
скупайтесь, глупцьі (с)
чи може, голубцьі, вже забув
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flyman
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:58
Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!
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asti
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Додано: Суб 10 вер, 2022 18:17
asti написав:
Странно, почему на таких новостях не падает курс?
Люди что, не отдупляются??!
А Херсон?
А Запорожская АЭС?
А ... ?
Куда он должен падать, этот курс?
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Alex2007
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Додано: Суб 10 вер, 2022 18:50
osya1964 написав: BIGor написав: Setsib написав:
Шановні, підкажіть, а купюри с арабськими штампами приймають в обмінках? Чи такі купюри не брати не в якому випадку?
Не брати такі, в ЕС такі взагалі складно скинути.
ПС в мене була навіть ціла колекція таких доларів - жодного штампу на арабській, кажуть що це не арабські штампи, а наркодилерські.
В Турции к примеру берут аж бегом
У меня ни одна обменка и банк не приняли , принял приматовский терминал...
п.с. Я об этом писал тут ранее и фото купюр выкладывал ...
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Vadim_
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Додано: Суб 10 вер, 2022 19:47
а что с деньгами?
только недельку не посмотрел цифры, а в банковской системе уже 310
ярдов грн.
как любят говорить - пробит психологически важный уровень 300 ярдов
а если серьезно, то денег в банковской системе ИМХО многовато.
так что никакие положительные новости не смогут сильно укрепить гривну.
и давно не сравнивал - с вопросом кредитования через ОВДП у государства швах - общий портфель у всех владельцев, кроме НБУ, с начала войны снизился на 50
ярдов грн, из них банки снизили свои вложения на 35
ярдов.
деньги не привлекаются от слова совсем, покупает только НБУ.
и только физики упорно грызут кактус - портфель вырос на 5 ярдов, с 25 до 30.
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 10 вер, 2022 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Shaman
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Додано: Суб 10 вер, 2022 20:20
Shaman написав:
а что с деньгами?
только недельку не посмотрел цифры, а в банковской системе уже 310
ярдов грн.
как любят говорить - пробит психологически важный уровень 300 ярдов
а если серьезно, то денег в банковской системе ИМХО многовато.
так что никакие положительные новости не смогут сильно укрепить гривну.
а сильно это сколько: до 40, до 38..., 35...??
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asti
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:11
asti написав: Shaman написав:
а что с деньгами?
только недельку не посмотрел цифры, а в банковской системе уже 310
ярдов грн.
как любят говорить - пробит психологически важный уровень 300 ярдов
а если серьезно, то денег в банковской системе ИМХО многовато.
так что никакие положительные новости не смогут сильно укрепить гривну.
а сильно это сколько: до 40, до 38..., 35...??
вообще нисколько - вот есть курс 40, хорошо бы на нем удержаться.
эмиссия сколько у нас - уже 300 ярдов. немного вошли в график, но до конца года план - 400 ярдов выполним, если не перевыполним. чудес не бывает - при сильнодефицитном бюджете и эмиссии - будет инфляция и девальвация. точных цифр не назову, это нелинейные процессы.
пример Штатов не приводить, там эмиссию денег за счет дефицита внешней торговли и статуса мировой валюты выбрасывают за пределы страны - у них уникальная ситуация в этом вопросе.
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Shaman
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Додано: Нед 11 вер, 2022 07:37
Огромное спасибо людям ( покупающим валюту на пиках )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Нед 11 вер, 2022 08:58
Для тех кто в танке и рядом- с Днем танкиста,воины! Да прибудет с Вами сила и справедливость!
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Мизантрóп
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Додано: Нед 11 вер, 2022 09:17
Что по курсАм в регионах?
Вижу, пока что народ не особо верит в успех ЗСУ....)))
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asti
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