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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9935993699379938
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:19

  asti написав:Что по курсАм в регионах?
Вижу, пока что народ не особо верит в успех ЗСУ....)))

успіх ЗСУ не додає готівки (поки що)
equinox
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 10:46

Треба Херсонщину звільняти - буде успіх

Експорт металу через порти принесе у 1,5 більше валюти
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 10:59

Ситуацію бачу так.
Фактори на користь грн: не підвищили оф. курс та начебто не збираються його міняти найближчим часом; підвозять банкам готівку, в пн. обіцяли чергову партію; успіх ЗСУ разом з Успіхом; продовжують діяти конвертаційні депозити (теж Успіх), а також конвертаційні схеми, Захід підкинув валюти та пообіцяв ще, трохи зріс експорт...
Фактори проти: сезонні та місячно-циклічні (зараз фаза росту курсу), підвищення витрат на паливо та підготовку до зими, прискорення емісії, наростаючі витрати на війну та збитки від неї, негативні очікування, що війна ще буде довгою..
В цілому, зараз ці фактори майже врівноважують один одного. Тож очікую, що і курс протягом наступного тижня буде +/- стабільний. Ну може на початку тижня трохи присісти, а до його кінця повернутися на теперішній рівень і продовжити зростання
Visky
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  #<1 ... 9935993699379938
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