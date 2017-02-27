успіх ЗСУ не додає готівки (поки що)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 вер, 2022 09:19
Додано: Нед 11 вер, 2022 10:46
Треба Херсонщину звільняти - буде успіх
Додано: Нед 11 вер, 2022 10:59
Ситуацію бачу так.
Фактори на користь грн: не підвищили оф. курс та начебто не збираються його міняти найближчим часом; підвозять банкам готівку, в пн. обіцяли чергову партію; успіх ЗСУ разом з Успіхом; продовжують діяти конвертаційні депозити (теж Успіх), а також конвертаційні схеми, Захід підкинув валюти та пообіцяв ще, трохи зріс експорт...
Фактори проти: сезонні та місячно-циклічні (зараз фаза росту курсу), підвищення витрат на паливо та підготовку до зими, прискорення емісії, наростаючі витрати на війну та збитки від неї, негативні очікування, що війна ще буде довгою..
В цілому, зараз ці фактори майже врівноважують один одного. Тож очікую, що і курс протягом наступного тижня буде +/- стабільний. Ну може на початку тижня трохи присісти, а до його кінця повернутися на теперішній рівень і продовжити зростання
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