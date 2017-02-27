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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9935993699379938
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:19

  asti написав:Что по курсАм в регионах?
Вижу, пока что народ не особо верит в успех ЗСУ....)))

успіх ЗСУ не додає готівки (поки що)
equinox
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 10:46

Треба Херсонщину звільняти - буде успіх

Експорт металу через порти принесе у 1,5 більше валюти
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 10:59

Ситуацію бачу так.
Фактори на користь грн: не підвищили оф. курс та начебто не збираються його міняти найближчим часом; підвозять банкам готівку, в пн. обіцяли чергову партію; успіх ЗСУ разом з Успіхом; продовжують діяти конвертаційні депозити (теж Успіх), а також конвертаційні схеми, Захід підкинув валюти та пообіцяв ще, трохи зріс експорт...
Фактори проти: сезонні та місячно-циклічні (зараз фаза росту курсу), підвищення витрат на паливо та підготовку до зими, прискорення емісії, наростаючі витрати на війну та збитки від неї, негативні очікування, що війна ще буде довгою..
В цілому, зараз ці фактори майже врівноважують один одного. Тож очікую, що і курс протягом наступного тижня буде +/- стабільний. Ну може на початку тижня трохи присісти, а до його кінця повернутися на теперішній рівень і продовжити зростання
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 12:51

Мирного дня всім.
А почому в регіонах злотий зараз?
Кривбасс 8.35/8.60
Відпишіться плиз
aleks123
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 13:51

  Успіх написав:
  edvardd написав:а попробуйте проехать блокпост с миллионом...

Легко ;) якщо знаєш пароль ;)
(який змінюється двічі на добу) ;)

~~~~~

Ну що ж - я вже тиждень, як на фронті, після відпустки...
Що помітив вдома:
1. Якщо б не блокпости подекуди і сирени - то, наче, і війни нема... :roll:
2. Ціни на продукти бачу високі, що наче, зробили лише для військових зарплат/премій - а як же бути пересічним?(може, це своєрідний стимул вступити пересічним до лав ЗСУ?) ;)

Що помітив на фронті за тиждень по приїзду:
1. Позитив!
Звичайно, не такий, як по новинах/марафону і т.п. - але він таки, відчувається!👍
Наші не поспішають "валити напролом" - і це правильно! Так як в такий спосіб - більше збережуть життів воїнів ЗСУ!👍
Працюємо, наче, справді на виснаження ворога (підриваючи в його тилу підкріплення і т.п.)
2. Як тільки почнемо працювати "гуртом/зі всіма/як одне ціле"(нажаль, за пів року повномаштабної ще не навчились цього/кожен хоче бути генералом - перетягувати ковдру на себе...) - так зразу почуєте в новинах ЗНАЧНІ/кількістні ворожі втрати техніки й живої сили!
Почнемо звільняти/зачищати, чуть не кожен день, якесь нове село!👍

Тож - в будь-якому випадку:
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!!!👍👍👍


К сожалению меня отозвали с увольнения ...... я тебе отвечу чуть позже - ПИЗДЛО .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 13:58

  sani_2012 написав:Огромное спасибо людям ( покупающим валюту на пиках )

*Відправлено з Чату


Не благодарите.
Поговорим через 6 месяцев, а потом может и через 12 :wink:
Amat
 
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