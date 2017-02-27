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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 вер, 2022 13:58
sani_2012 написав:
Огромное спасибо людям ( покупающим валюту на пиках )*Відправлено з Чату
Не благодарите.
Поговорим через 6 месяцев, а потом может и через 12
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Додано: Нед 11 вер, 2022 16:05
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