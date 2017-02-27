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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9935993699379938
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 13:58

  sani_2012 написав:Огромное спасибо людям ( покупающим валюту на пиках )

*Відправлено з Чату


Не благодарите.
Поговорим через 6 месяцев, а потом может и через 12 :wink:
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