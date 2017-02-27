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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 вер, 2022 13:58
sani_2012 написав:
Огромное спасибо людям ( покупающим валюту на пиках )*Відправлено з Чату
Не благодарите.
Поговорим через 6 месяцев, а потом может и через 12
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Додано: Нед 11 вер, 2022 16:05
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Додано: Нед 11 вер, 2022 18:01
Європейський центробанк прогнозує ще одне підвищення ключових ставок
Керівництво Європейського центробанку спостерігає наростання ризику того, що їм доведеться підвищити ключову процентну ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордно високу інфляцію в єврозоні, попри ймовірну рецесію.
Про це повідомляє Reuters.
Оскільки інфляція досягла рівня 9,1% у серпні та перевищувала ціль ЄЦБ у 2% протягом наступних двох років, центральний банк рекордно швидко підвищує процентні ставки та закликає уряди допомогти зменшити рахунки за електроенергію, які зросли після вторгнення Росії в Україну.
ЄЦБ вже підвищував ставку за депозитами з нуля до 0,75% у четвер, а президент Крістін Лагард скерувала ще два-три підвищення, заявивши, що ставки все ще далекі від рівня, який поверне інфляцію до 2%.
Джерела Reuters зазначають, що ЄЦБ бачить зростальну ймовірність того, щоб перевести ставку рівень, який спричиняє уповільнення економіки, на рівні 2% або вище.
Зараз ЄЦБ прогнозує інфляцію на рівні 2,3% у 2024 році, хоча одне джерело повідомило, що внутрішній прогноз, представлений на засіданні в четвер, наближає її до 2% після врахування останніх цін на газ.
Повідомляється, що політики готуються до рецесії цієї зими та нижчого економічного зростання наступного року, ніж офіційний прогноз ЄЦБ у 0,9%. Але деякі позитивно сприймають сильним ринком праці, який повинен пом’якшити вплив вищих ставок.
На зустрічі в четвер політики також почали обговорення десятків мільярдів євро, які ЄЦБ зобов’язаний виплатити банкам із їхніх надлишкових резервів тепер, коли депозитна ставка знову позитивна, повідомили джерела.
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jump
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Додано: Нед 11 вер, 2022 20:06
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Додано: Нед 11 вер, 2022 20:58
jump написав:Європейський центробанк прогнозує ще одне підвищення ключових ставок
Керівництво Європейського центробанку спостерігає наростання ризику того, що їм доведеться підвищити ключову процентну ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордно високу інфляцію в єврозоні, попри ймовірну рецесію.
Про це повідомляє Reuters.
Оскільки інфляція досягла рівня 9,1% у серпні та перевищувала ціль ЄЦБ у 2% протягом наступних двох років, центральний банк рекордно швидко підвищує процентні ставки та закликає уряди допомогти зменшити рахунки за електроенергію, які зросли після вторгнення Росії в Україну.
ЄЦБ вже підвищував ставку за депозитами з нуля до 0,75% у четвер, а президент Крістін Лагард скерувала ще два-три підвищення, заявивши, що ставки все ще далекі від рівня, який поверне інфляцію до 2%. Джерела Reuters зазначають, що ЄЦБ бачить зростальну ймовірність того, щоб перевести ставку рівень, який спричиняє уповільнення економіки, на рівні 2% або вище.
Зараз ЄЦБ прогнозує інфляцію на рівні 2,3% у 2024 році, хоча одне джерело повідомило, що внутрішній прогноз, представлений на засіданні в четвер, наближає її до 2% після врахування останніх цін на газ.
Повідомляється, що політики готуються до рецесії цієї зими та нижчого економічного зростання наступного року, ніж офіційний прогноз ЄЦБ у 0,9%. Але деякі позитивно сприймають сильним ринком праці, який повинен пом’якшити вплив вищих ставок.
На зустрічі в четвер політики також почали обговорення десятків мільярдів євро, які ЄЦБ зобов’язаний виплатити банкам із їхніх надлишкових резервів тепер, коли депозитна ставка знову позитивна, повідомили джерела.
В нас було 10% стало 25%.
ЄЦБ очікує підняти до 2%, це просто жах, як знущаються з європейців єврозони.
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flyman
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