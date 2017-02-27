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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9935993699379938
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 13:58

  sani_2012 написав:Огромное спасибо людям ( покупающим валюту на пиках )

*Відправлено з Чату


Не благодарите.
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 16:05

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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 18:01

Європейський центробанк прогнозує ще одне підвищення ключових ставок

Керівництво Європейського центробанку спостерігає наростання ризику того, що їм доведеться підвищити ключову процентну ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордно високу інфляцію в єврозоні, попри ймовірну рецесію.

Про це повідомляє Reuters.

Оскільки інфляція досягла рівня 9,1% у серпні та перевищувала ціль ЄЦБ у 2% протягом наступних двох років, центральний банк рекордно швидко підвищує процентні ставки та закликає уряди допомогти зменшити рахунки за електроенергію, які зросли після вторгнення Росії в Україну.

ЄЦБ вже підвищував ставку за депозитами з нуля до 0,75% у четвер, а президент Крістін Лагард скерувала ще два-три підвищення, заявивши, що ставки все ще далекі від рівня, який поверне інфляцію до 2%.

Джерела Reuters зазначають, що ЄЦБ бачить зростальну ймовірність того, щоб перевести ставку рівень, який спричиняє уповільнення економіки, на рівні 2% або вище.

Зараз ЄЦБ прогнозує інфляцію на рівні 2,3% у 2024 році, хоча одне джерело повідомило, що внутрішній прогноз, представлений на засіданні в четвер, наближає її до 2% після врахування останніх цін на газ.

Повідомляється, що політики готуються до рецесії цієї зими та нижчого економічного зростання наступного року, ніж офіційний прогноз ЄЦБ у 0,9%. Але деякі позитивно сприймають сильним ринком праці, який повинен пом’якшити вплив вищих ставок.

На зустрічі в четвер політики також почали обговорення десятків мільярдів євро, які ЄЦБ зобов’язаний виплатити банкам із їхніх надлишкових резервів тепер, коли депозитна ставка знову позитивна, повідомили джерела.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 20:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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Anton2112
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 20:58

  jump написав:Європейський центробанк прогнозує ще одне підвищення ключових ставок

Керівництво Європейського центробанку спостерігає наростання ризику того, що їм доведеться підвищити ключову процентну ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордно високу інфляцію в єврозоні, попри ймовірну рецесію.

Про це повідомляє Reuters.

Оскільки інфляція досягла рівня 9,1% у серпні та перевищувала ціль ЄЦБ у 2% протягом наступних двох років, центральний банк рекордно швидко підвищує процентні ставки та закликає уряди допомогти зменшити рахунки за електроенергію, які зросли після вторгнення Росії в Україну.

ЄЦБ вже підвищував ставку за депозитами з нуля до 0,75% у четвер, а президент Крістін Лагард скерувала ще два-три підвищення, заявивши, що ставки все ще далекі від рівня, який поверне інфляцію до 2%.

Джерела Reuters зазначають, що ЄЦБ бачить зростальну ймовірність того, щоб перевести ставку рівень, який спричиняє уповільнення економіки, на рівні 2% або вище.

Зараз ЄЦБ прогнозує інфляцію на рівні 2,3% у 2024 році, хоча одне джерело повідомило, що внутрішній прогноз, представлений на засіданні в четвер, наближає її до 2% після врахування останніх цін на газ.

Повідомляється, що політики готуються до рецесії цієї зими та нижчого економічного зростання наступного року, ніж офіційний прогноз ЄЦБ у 0,9%. Але деякі позитивно сприймають сильним ринком праці, який повинен пом’якшити вплив вищих ставок.

На зустрічі в четвер політики також почали обговорення десятків мільярдів євро, які ЄЦБ зобов’язаний виплатити банкам із їхніх надлишкових резервів тепер, коли депозитна ставка знову позитивна, повідомили джерела.

В нас було 10% стало 25%.
ЄЦБ очікує підняти до 2%, це просто жах, як знущаються з європейців єврозони.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 22:34

  flyman написав:
  jump написав:Європейський центробанк прогнозує ще одне підвищення ключових ставок

Керівництво Європейського центробанку спостерігає наростання ризику того, що їм доведеться підвищити ключову процентну ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордно високу інфляцію в єврозоні, попри ймовірну рецесію.

Про це повідомляє Reuters.

Оскільки інфляція досягла рівня 9,1% у серпні та перевищувала ціль ЄЦБ у 2% протягом наступних двох років, центральний банк рекордно швидко підвищує процентні ставки та закликає уряди допомогти зменшити рахунки за електроенергію, які зросли після вторгнення Росії в Україну.

ЄЦБ вже підвищував ставку за депозитами з нуля до 0,75% у четвер, а президент Крістін Лагард скерувала ще два-три підвищення, заявивши, що ставки все ще далекі від рівня, який поверне інфляцію до 2%.

Джерела Reuters зазначають, що ЄЦБ бачить зростальну ймовірність того, щоб перевести ставку рівень, який спричиняє уповільнення економіки, на рівні 2% або вище.

Зараз ЄЦБ прогнозує інфляцію на рівні 2,3% у 2024 році, хоча одне джерело повідомило, що внутрішній прогноз, представлений на засіданні в четвер, наближає її до 2% після врахування останніх цін на газ.

Повідомляється, що політики готуються до рецесії цієї зими та нижчого економічного зростання наступного року, ніж офіційний прогноз ЄЦБ у 0,9%. Але деякі позитивно сприймають сильним ринком праці, який повинен пом’якшити вплив вищих ставок.

На зустрічі в четвер політики також почали обговорення десятків мільярдів євро, які ЄЦБ зобов’язаний виплатити банкам із їхніх надлишкових резервів тепер, коли депозитна ставка знову позитивна, повідомили джерела.

В нас було 10% стало 25%.
ЄЦБ очікує підняти до 2%, це просто жах, як знущаються з європейців єврозони.


наш ЦБ та його ставки нічого не вирішують, адже кредити 5-7-9% були доступні лише держ. підприємствам, ЗЕчиновникам та їхнім корумпантським прокладкам. чергова президентська брехня та симулякр. тому пересічному здебільшого до ліхтаря та ставка.

в ЄС та Штатах все інакше. там до фінансових інститутів є повага, хоча і вона підкошена останніми кує та намаганням врятувати тонущих фондових хомяків. сподіваюсь цього разу таки дадуть кредитному пузирю лопнути.
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